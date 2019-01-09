Как похудеть после родов кормящей маме

Долгожданное появление малыша — самое радостное событие. С его рождением, привычная жизнь родителей, а особенно мамы полностью перестраивается.



Молодой женщине всегда хочется выглядеть привлекательно. Поэтому практически всех кормящих мам волнует вопрос похудения в послеродовой период. Для достижения поставленной цели, составляют рацион питания и программу тренировок, учитывая все подробности, состояние своего здоровья и подстраиваясь под потребности малыша.

С чего начать свое восстановление

Резко переходить на сокращенный рацион и диету маме, которая находится на грудном вскармливании нельзя. Возвратить свой желаемый вес возможно правильно организовав питание, существенно не урезая калории. Следует употреблять продукты, способствующие снижению веса.

Восстановить мышечный тонус поможет выполнение легких физических упражнений, поддержание активности на протяжении дня.

Особенности диеты для кормящих мам

Чтобы сбросить лишние килограммы, стараются кушать часто, 5-6 раз в день небольшими порциями. Еда должна быть полезной и сбалансированной по белкам, жирам, углеводам. Составляют меню, обязательно включая в него:

разнообразные каши;

фрукты;

овощи приготовленные на пару или тушенные;

отварную рыбу;

яйца;

нежирные кисломолочные продукты;

телятину, курятину.

С осторожностью следует употреблять молочные продукты, потому что они увеличивают выделение грудного молока, с которым малыш может не справится. Употребляемая кормящими мамами пища должна содержать железо, йод, кальций и другие микроэлементы.

Физическая нагрузка

Чтобы быстрее и эффективнее вернуться в предродовые формы, кроме сбалансированного питания следует добавить посильные физические нагрузки. В процессе выполнения упражнений следует прислушиваться к своему организму, исключать перенапряжение мышц пресса. Оптимальный срок начала тренировок — спустя 1,5 месяца после родов.

Убираем живот с помощью упражнений

Восстановить утраченный тонус мышц пресса можно с помощью простых упражнений. Достаточно внести их в план тренировок. Полезно выполнять:

разнообразные скручивания;

ягодичный мостик;

подъем прямой спины лежа;

планку.

В утреннюю гимнастику можно включить элементы йоги, пилатеса, которые благоприятно влияют не только на физическую форму, но и на общее эмоциональное состояние кормящей мамы.