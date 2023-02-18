В Подмосковье планируют проводить строительные работы новой и более эффективной трассы — это Южно-Лыткаринская автомобильная дорога, или сокращенно — Юла дорога.
Некоторые уже назвали данную автомобильную дорогу дублером МКАД. При этом разработчики прилагают максимум усилий, чтобы создать для участников автомобильного движения наиболее комфортные, а также безопасные условия. Все действия осуществляются в соответствии с установленными нормами, а также требованиями.
Известная информация
Изначально строительство автомобильной дороги планировалось для того, чтобы не только соединить несколько округов и территорий, но и существенно разгрузить трассу.
Современная дорога Южно-Лыткаринская разрабатывалась профессионалами.
Проект подготавливали профессиональные архитекторы, инженеры, другие специалисты. Все действия осуществляются в соответствии с действующими техническими нормами и регламентами. Во время проектирования были соблюдены и основные требования, подготовленные Таможенным союзом.
Для подготовки и для проведения строительных мероприятий специалисты будут использовать только высококачественные, проверенные и надежные материалы, а также технологии.
Такой подход способствует увеличению периода межремонтного от нескольких лет до 12. Из этого следует, что в течение установленного времени не нужно будет заниматься восстановлением дорожного полотна.
Для того чтобы создать бесперебойное и постоянное движение по Южно-Лыткаринской трассе, будет задействована эффективная система, с помощью которой обеспечивается безбарьерный проезд.
Именно эта фишка станет основной.
Вдоль дороги будут располагаться камеры, с помощью которых можно будет фиксировать все изменения и неточности, которые происходят в потоке автотранспортных средств.
Основные причины строительства дублера МКАД
Специалисты, которые проектировали трассу Южно-Лыткаринскую, а также будут проводить ее строительство, выделили несколько ключевых аспектов.
- Разработкой проекта занимались профессионалы, которые обладают довольно большим опытом. Именно поэтому вероятность неточностей, ошибок сведена к минимуму.
- Трасса имеет удобное расположение. Именно это дает возможность людям добираться с одной точки в другую. Для этого не нужно будет тратить много времени.
- Чтобы производить строительные работы, будут использованы проверенные, качественные, надежные материалы. Они предварительно тестируются и проверяются. Это способствует увеличению период безремонтного. Так, средний срок будет составлять около 10-12 лет.
- Все технологии, которые будут задействованы, и технические средства выделяются надежностью.
Автомобильная дорога Южно-Лыткаринская будет внедрена и запущена в течение нескольких лет.