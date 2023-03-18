Калининград в прошлом являлся Кёнигсбергом. Туризм здесь весьма развит. Речь идёт не только о туристах из РФ, но и об иностранцах. Однако россияне и иностранные граждане приезжают в Калининград за разными эмоциями. В Калининграде существует удивительный сплав старины (средние века), советской эпохи и современности. Многие хотят увидеть величественные замки времён крестоносцев. Европейцы же, пресытившиеся подобным, напротив, едут чтобы познакомиться с реликтами советского прошлого.

Индивидуальные экскурсии в Калининграде пользуются большой популярностью. Ведь в этом случае турист может сформировать для себя самостоятельно маршрут таким образом, чтобы он был максимально интересным. Ниже перечислим главные достопримечательности города.

Красоты Калининграда

Город обладает яркой, не похожей ни на один другой город (российский или европейский) архитектурой:

старые замки, строившиеся рыцарскими орденами;

кирхи;

виллы;

фортификационные сооружения.

Настоятельно рекомендуем посетить Кенигсбергский замок. Но и о новом времени забывать не стоит. Яркими красками обладает «Рыбная деревня».

Кафедральный собор Кёнигсберга находится в списке главных достопримечательностей россиян. Сооружение словно перенесли по воздуху из Дании или Швеции. Однако для европейцев – в кафедральном соборе нет ничего привлекательного, нового, интересного.

Европейские туристы видят большую историческую привлекательность в Доме Советов. Это сооружение получило статус культурного наследия города в 2011 году. Благодаря этому статусу Дом Советов получил «зелёный свет» на реставрационные мероприятия.

Культурная программа в Калининграде

Помимо архитектурных красот город может предоставить насыщенную культурную программу. Если турист первый раз посещает город, рекомендуем посетить:

янтарный музей;

дом-музей Иммануила Канта;

музей марципана.

На данный момент именно в янтарном музее Калининграда хранится самая крупная коллекция янтаря в России.

Завершая знакомство с городом, следует обязательно посетить музей марципана. По местным легендам именно сказочник Гофман сделал марципан популярной сладостью во всей Европе.

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В видео демонстрируются самые известные места Калининграда: