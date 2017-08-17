Как купить коттедж

Строительство дома это сложный и длительный процесс, который не всегда выгодно проводить. Оптимальным решением будет приобретение готового коттеджа.

Сегодня подобный тип жилья пользуется особой популярностью, так как включает в себя весь необходимый функционал и оригинальные дизайны. Более детально ознакомиться с таким товаром можно на сайте http://chulkovoclub.ru.

Критерии выбора

Перед тем, как приступать к покупке, следует определиться, какой дом вы хотели бы иметь. При этом специалисты рекомендуют оценить несколько факторов:

Месторасположение жилья является одним из самых главных факторов. К дому должно вести качественное дорожное покрытие. Также следует обратить внимание на экологическую составную окружающей среды. Желательно покупать жилье в относительно чистой зоне.

Тип недвижимости. Самым популярным вариантом будет только новый коттедж, который отличается оригинальным дизайном, подогнанным под современный стиль. Если же нет возможности приобрести новую конструкцию, тогда следует присмотреться к вторичной недвижимости.

Наличие коммуникаций. Важно, чтобы в доме присутствовало все от электрики и газового отопления до канализации и интернета.

Размер участка. Этот фактор является второстепенным и зависит от конкретных предпочтений покупателя. Некоторым нужно немного места, тогда как другие хотят обустроить качественную зону отдыха или посадить сад.

Совершаем покупку

Приобретение коттеджа это ответственная задача, которую не следует спешить осуществлять. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

В первую очередь нужно подобрать тип дома, который вы хотели бы иметь. После этого переходят к поиску продавца. Сегодня на рынке представлено довольно много строительных компаний. Поэтому важно учитывать их репутацию, чтобы исключить возможность обмана. Оптимальным вариантом будет использование услуг риелторских организаций, которые подберут коттедж согласно вашим требованиям. Завершающим этапом является заключение договора. Осуществлять подобные операции нужно только после консультации с юристами. Также желательно предварительно проверять всю документацию, подтверждающую собственника дома. Это позволит исключить мошенничество или другие споры, которые могут возникнуть после покупки.

Покупая коттедж важно тщательно ознакомиться с представленными вариантами, и лишь затем делать окончательный выбор.