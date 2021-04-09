Семейный и корпоративный отдых на базе отдыха Ruta в Одессе

С учетом сложившейся ситуации и неопределённостью, связанной с закрытыми пока границами, многие украинцы уже сейчас планируют свой отпуск, часто рассматривая внутренний туризм.

Почему бы и нет?! Тем более что для этого есть все условия. Для летнего пляжного отдыха идеально подойдёт черноморское побережье. Если интересует семейный или корпоративный отдых следует обратить внимание на базу отдыха Рута Затока.

Об отеле

Ruta расположен в посёлке Затока. Это недалеко от Одессы, на первой линии черноморского побережья.

То есть до пляжа буквально рукой подать. Причём место очень тихое и спокойное, никто не будет мешать. Толпы других отдыхающих точно не будет, что важно для тех, кто хочет побыть с семьёй, либо организовать какую-то корпоративную встречу, мероприятия в формате тимбилдинга и т.д. На территории отеля несколько корпусов с большим количеством полулюкс и люкс номеров.

В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания, в том числе и с маленькими детьми. Большинство номеров с видом на море. Персонал профессиональный, опытный, предлагает высокий уровень сервиса с гарантией качества. В отеле строго соблюдаются режим тишины. Можно не беспокоиться о том, что кто-то будет мешать.

Услуги

Те, кого интересует семейный отдых с детьми, найдут здесь абсолютно всё. Можно забронировать номера в формате «всё включено» и ни о чём не беспокоиться.

Детей и взрослых ждет большой выбор развлекательной программы. Меню включает разнообразные блюда европейской и украинской кухни. Есть отдельное детское меню. Для организаций предлагается возможность проведения различных:

Бизнес встреч

Корпоративных мероприятий

Тимбилдинги и многое другое.

Для этих целей на территории отеля можно арендовать конференц-залы, площадки для бизнес-мероприятий и многое другое.

На сайте отеля можно подробнее узнать о нём, изучить инфраструктуру, рассмотреть все типы номеров, актуальный прайс-лист, список дополнительных услуг которыми можно воспользоваться при необходимости, найти контактные данные.

Также желающие могут изучить отзывы постояльцев, которые отдыхали здесь в прошлые сезоны, чтобы узнать подробнее, что собой представляет отель.

Если есть какие-то вопросы всегда можно связаться с менеджером по телефону или по электронной почте. Бронировать номер в базе отдыха Ruta нужно уже сейчас в, потому что ближе к сезону отпусков мест не останется. Спрос очень высокий.