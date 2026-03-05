Обзор группы компаний Lactalis и какие есть вакансии
Обзор группы компаний Lactalis и какие есть вакансии

5 марта 2026

Lactalis — это крупная международная молочная компания, которая появилась во Франции в 1933 году. Это семейный бизнес с большой историей, стабильным развитием и хорошей репутацией. За десятилетия она выросла в одного из мировых лидеров по производству сыров, молока, йогуртов и масла. Продукция компании выпускается под известными брендами — Prsident, Galbani, Parmalat и Lactel.

Ознакомиться с вакансиями в компании «Лакталис Восток» можно на сайте https://rabota.lactalis.ru/ — здесь размещён актуальный перечень открытых позиций.

О компании и преимущества работы в Lactalis

Работа в Lactalis — это стабильность, понятные условия и возможность роста внутри крупной международной компании.

  • Стабильность и социальные гарантии

Компания предлагает официальную зарплату и своевременные выплаты. Сотрудники получают полный соцпакет: медицинскую страховку, пенсионные отчисления и другие гарантии. Для некоторых должностей предусмотрены дополнительные бонусы — например, корпоративный автомобиль и компенсация топлива.

  • Комфортные условия и дружная команда

На заводах и в офисах создаются современные и удобные условия труда. Большое внимание уделяется атмосфере в коллективе, сотрудники работают в команде, поддерживают друг друга и участвуют в корпоративных мероприятиях. Компания также проводит обучение и развивает внутренние программы, чтобы работа была интересной и давала новые возможности.

  • Карьера и развитие

В Lactalis можно расти профессионально и строить карьеру внутри компании. Доступны программы обучения, стажировки и развитие управленческих навыков. Во многих подразделениях действует принцип продвижения «снизу вверх», поэтому шанс проявить себя есть как у начинающих специалистов, так и у опытных сотрудников.

Вакансии в Lactalis — примеры открытых позиций

Компания регулярно публикует вакансии в разных странах и направлениях, начиная от производства до логистики, а также управленческих должностей.

Среди актуальных предложений можно встретить:

  • менеджер по складу и логистике;
  • оператор производственной линии;
  • химик, микробиолог;
  • лаборант производства;
  • инженер-теплоэнергетик;
  • торговый представитель (стоит обратить внимание, что человек с корпоративным авто)
  • экономист и другие специалисты.

Такой список доступных вакансий показывает, что компания развивается сразу в нескольких направлениях. А также предлагает работу как для рабочих специальностей, так и для специалистов и менеджеров абсолютно разного уровня опыта.



