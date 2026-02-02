Автор статьи: Катерина Пулатова. Катерина — опытный турист и копирайтер, путешествующая по миру с чемоданами разных брендов и стилистик, изучающая лучшие гаджеты для комфортных поездок.
Проверяющий/редактор: Александр Владыко. Александр — эксперт в туризме и электронной торговле, светофор в мире онлайн-магазинов и качественного багажа.
Каждый настоящий путешественник знает, что дорожные чемоданы — это не просто школьные рюкзаки с колесами. Это верные спутники в далеких странах и перелетах, без которых ни один маршрут не будет полностью комфортным. А если речь идет о городе Минск, где разместился одни из крупнейших стационарных магазинов Беларуси — Саквояжик, то выбирать чемодан становится почти удовольствием, а не сложной задачей.
Содержание
- 1 Почему стоит заглянуть именно в Саквояжик?
- 2 Экспертная рекомендация: как выбрать чемодан для путешествий
- 3 Частые вопросы по дорожным чемоданам
- 4 Плюсы и минусы покупки чемоданов в Саквояжике
Почему стоит заглянуть именно в Саквояжик?
Если вы думаете, что все магазины чемоданов — одинаковы, то ошибаетесь. В Минске, на проспекте, где шумит городская суета, Саквояжик развернул свои просторы как настоящий храм багажной моды и функционала. Здесь собраны десятки брендов от самого бюджетного до люкса, каждый экспонат битком набит инновациями и практичностью. И присмотритесь к популярным грузинам и мировым звездам — Verage, Hardware, L'case — именно они задают тон в 2026 году.
Разнообразие дорожных чемоданов в Саквояжике
- Жесткие и полужесткие модели из поликарбоната и ABS, которые защищают багаж лучше броневого кузова;
- Мягкие тканевые варианты на молниях — легкие и легко расширяемые;
- Чемоданы с четырьмя колесиками-вращающимися домиками, которые едут и туда, и сюда без усилий;
- Опции с кодовыми замками TSA — для спокойствия на международных рейсах;
- Разнообразные размеры — от мини-ручной клади до баскетбольного буллдозера для длинных путешествий.
Экспертный рейтинг брендов дорожных чемоданов 2026
|
Бренд
|
Страна происхождения
|
Ключевой плюс
|
Цена (бел. руб.)
|
Verage
|
Великобритания
|
Легкость и прочность, идеальны для перелетов
|
от 350 до 700
|
Hardware
|
Германия
|
Надежные застежки и устойчивость к ударам
|
от 400 до 850
|
L'case
|
Россия
|
Доступность и универсальность
|
от 300 до 600
|
Ricardo Beverly Hills
|
США
|
Элегантный дизайн и функционал
|
от 500 до 900
|
4roads
|
Россия
|
Хорошо для каменных дорог и городских джунглей
|
от 280 до 550
Как правильно выбрать дорожный чемодан: 10 советов от профи
- Определите частоту и стиль ваших путешествий — редко или на выходные;
- Обратите внимание на материал: поликарбонат легче, ткань — гибче;
- Наличие четырех колес — залог маневренности в аэропорту;
- Проверяйте качество замков и замыкающихся систем TSA;
- Выбирайте чемодан с возможностью расширения и внутренними отделениями;
- Подберите размер в соответствии с требованиями авиакомпании;
- Учитывайте вес пустого чемодана — меньше значит легче взять в ручную кладь;
- Цвет и стиль важны — яркий чемодан легче найти на ленте;
- Не забывайте про гарантийные обязательства и послепродажный сервис;
- Сравните цены и отзывы, чтобы комбинация цены и качества была максимально гармоничной.
Топ-7 популярных интернет-магазинов чемоданов Беларуси 2026
|
Место
|
Интернет-магазин
|
Особенности
|
1
|
Саквояжик
|
Лучший ассортимент, качество и гарантия
|
2
|
BagStreet
|
Широкий выбор аксессуаров и сумок
|
3
|
21vek
|
Удобный сервис и быстрые доставки
|
4
|
Eurobags
|
Импортные модели и премиум-сегмент
|
5
|
Bagonline
|
Акции и скидки на сезонные позиции
|
6
|
Ice-Land
|
Практичные рюкзаки и сумки
|
7
|
Chemodan
|
Бюджетные модели для постоянных клиентов
Экспертная рекомендация: как выбрать чемодан для путешествий
Подходишь к витрине, глаза разбегаются: пластик или ткань? 4 колеса или 2? В таком хаосе легко потеряться, однако вот несколько правил, проверенных лично мной и коллегами-сомелье дорожных сумок:
- Материал. Поликарбонат и ABS — для долгих перелетов, где защищенность важнее весовых рамок. Тканевые — для авто-туров, где нужно уместить багаж в багажник и иметь возможность быстро достать вещи.
- Колеса. Четырехколесные помогают в аэропортах и больших терминалах, а 2 колеса удобны на пересеченной местности.
- Размер и вес. Всегда сверяйтесь с нормативами вашей авиакомпании (например, в Минске это 23 кг на багаж и 7 кг ручная кладь).
- Детали. Скрытый карман для документов, отделение для обуви, внутренние стяжки — всё это избавит от головной боли в путешествиях.
- Гарантия и сервис. В Саквояжике удобно получить поддержку и быстро заменить детали.
10 брендов дорожных чемоданов, рекомендованных на 2026 год
- Verage — лидер по надежности и дизайну;
- 4roads — оптимальный баланс цена-качество;
- MIRONPAN — российский бренд с фокусом на инновации;
- Hardware — немцы в деле прочности и надежности;
- Ricardo Beverly Hills — лакшери и практичность;
- L'case — выбор для тех, кто ценит классику;
- Bugatti — стильно и многофункционально;
- Piquadro — премиум для ценителей итальянского качества;
- March — молодые и яркие коллекции;
- Wenger — классика для бизнес-путешественников.
Частые вопросы по дорожным чемоданам
- С: Какой чемодан лучше для самолета?
- О: Легкий, с жестким корпусом из поликарбоната и в стандартных размерах (55x40x20 см) для ручной клади.
- С: Можно ли приобрести чемодан в кредит в Саквояжике?
- О: Да, магазин предлагает удобные варианты оплаты, включая рассрочку.
- С: Какие есть гарантии на чемоданы?
- О: Гарантийный срок в среднем от 1 до 5 лет, в зависимости от бренда — официальный сервис и бонусы для постоянных клиентов.
- С: Сколько стоит упаковка чемодана в аэропорту Минска?
- О: Обычно 15-20 белорусских рублей, но цена может варьироваться.
- С: Какие бренды лучше всего подходят для туров по Беларуси?
- О: Для российских дорог 4roads и MIRONPAN — комфорт и устойчивость.
Плюсы и минусы покупки чемоданов в Саквояжике
Плюсы:
- Огромный ассортимент, охватывающий бюджетные и премиальные сегменты;
- Эксклюзивные коллекции Verage — непревзойденное качество и стиль;
- Удобный сервис и профессиональная помощь в выборе;
- Гарантийное сопровождение и возможность быстрой замены;
- Адрес в Минске — легко добраться для тест-драйва чемодана.
Минусы: В магазине нет пунктов самовывоза за пределами Минска, зато доставка работает оперативно по всей Беларуси.