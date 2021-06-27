Обзор возможностей системы Onlypult для работы с социальными медиа
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Обзор возможностей системы Onlypult для работы с социальными медиа

27 июня 2021

Социальные сети давно перестали быть просто площадкой для общения между людьми. Сегодня это один из мощнейших инструментов для продвижения магазинов, брендов, товаров и услуг. Для повышения эффективности продвижения, желательно присутствовать одновременно на всех самых популярных и перспективных площадках, чтобы достучаться до своей целевой аудитории.

Это достаточно сложно в плане времени, так как площадок много. Для того чтобы сделать этот процесс максимально удобным и систематизировать всё, можно использовать сервис Onlypult.

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О сервисе

Onlypult представляет собой систему для работы с социальными медиа.

Данная платформа подойдет для:

  • Агентств
  • Бизнеса
  • Брендов
  • SMM-менеджеров и не только.

Платформа позволяет работать с такими социальными сетями и площадками как:

  • Facebook
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Одноклассники
  • Wordpress
  • Telegram
  • Instagram
  • Twitter
  • Linkedin
  • Вконтакте
  • Google My Business
  • Youtube
  • Tiktok
  • Medium и не только.

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Главное его преимущество заключается в том, что он позволяет экономить время. Несмотря на кажущуюся простоту и несложность действий при публикации новых постов, видео и фото в социальных сетях, по времени получается прилично.

Данная платформа позволит оптимизировать временные затраты без ущерба качеству.

Возможности платформы

Onlypult позволяет существенно упростить работу с социальными медиа.

С помощью данной системы доступны

  • Публикации любых форматов
  • Аналитика
  • Создание новых страниц
  • Мониторинг.

В подавляющем большинстве случаев один и тот же пост дублируется на всех официальных страницах в компании или организации в каждой из социальной сети.

С помощью Onlypult вместо того чтобы заходить на все странички в каждой из этих социальных сетей, можно будет несколькими кликами выполнить все эти операции сразу. Экономия времени очевидна.

При этом эффективность ничуть не снижается. Инструменты данной площадки не бесплатные, но речь не идет о каких-то баснословных суммах. Несмотря на то, что можно найти другие сервисы, которые якобы предлагают всё это бесплатно, на деле все натыкаются на те или иные подводные камни.

Обычно бесплатно предоставляется какой-то ограниченный функционал, а всё что действительно нужно — стоит денег. Да и в целом, достаточно рискованно вводить логины и пароли от своих коммерческих страниц на непроверенных сомнительных сайтах. С Onlypult всё максимально понятно, просто, есть официальные гарантии. Можно выбрать подходящий тариф, что позволит получить услуги по максимально выгодным для себя условиям.



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