Финансовый мир уже давно перестал быть безопасным. Но если раньше основной проблемой считались банковские грабители, то с интеграцией компьютерной техники и невероятным развитием Интернета, хакерские атаки выходят по части угрозы на первое место.

Однако, наряду с хакерской угрозой банковский сектор (в особенности нишевые банки) Российской Федерации вынуждены осуществлять борьбу за выживание в непростых экономических условиях. У Дмитрия Леуса, успешного инвестора и финансиста есть стратегия, которая позволит пережить непростые времена — http://bankir.ru/publikacii/20130805/dmitrii-leus-ya-vizhu-bolshoi-potentsial-v-vozrozhdenii-malogo-i-srednego-biznesa-v-regionakh-rossii-10003749/. Кроме того, Дмитрий Исаакович видит нечто большее за хакерскими атаками, нежели простую тягу к наживе.

Регулярные атаки на банковский сектор

Изначально предполагалось, что хакерские атаки использовались внутри банковского сектора между основными конкурентами целенаправленно. Причём, основной задачей была, естественно, не кража денежных средств. Конкуренты пытались:

нанести ущерб репутации соперника;

обеспечить потерю важных данных;

привести к существенным задержкам в работе/оттоку клиентов.

Напомним, что в недавнем прошлом мир сотрясла череда хакерских атак. Они совершались в различных странах (и в США, и в Европе).

Свидетельством борьбы конкурентов и незаинтересованность в денежном вознаграждении можно увидеть на конкретном примере. В качестве него уместно рассматривать вирус Petya, который в основном был направлен на Украину.

Результат работы вируса заключался в воровстве ценной информации и её зашифровка. После этого, хакеры присылали сообщение, где требовали заплатить 300 биткоинов. Дескать, после получения выкупа, данные будут полностью восстановлены. На волне паники очень многие предприниматели (из различных секторов) отправили деньги на указанные реквизиты. Естественно, данные не были восстановлены.

Советы от Дмитрия Леуса по противодействию хакерам

Леус предлагает переосмыслить своё отношение к Интернету и осознать его реальную опасность. Это означает, что как можно скорее должны быть предприняты эффективные меры по защите: настоятельно не рекомендуется даже открывать подозрительные письма на электронной почте, неизвестные ссылки в мессенджерах сразу удалять.

Вложить адекватное количество средств в обеспечение IT-защиты не будет лишним.

Кроме того, придётся выполнять регулярное резервное копирование данных. Сама процедура может быть выполнена автоматически, но придётся выделить бюджет на покупку и установку необходимого оборудования.

Либо можно пользоваться эффективно защищёнными сервисами облачного хранения данных. От хакерской атаки сегодня не застрахован никто и сектор бизнеса на хакерские атаки также не влияет.

Ярослав Лепешкин расскажет о том, как бороться с конкурентами эффективно: