Срочная печать визиток с доставкой

Кому и зачем нужна срочная печать визиток?
Нередко перед важной встречей или мероприятием оказывается, что предыдущий тираж визитных карточек подходит к концу.
Решение этой проблемы — срочный заказ визиток с доставкой. Данная услуга подразумевает изготовление визитных карточек методом цифровой печати в необходимом объеме по уже готовому макету либо оперативный подбор шаблона, разработку дизайна и выбор бумаги для визитных карточек, печать тиража и его доставку по указанному адресу.
Типография «Оперативник» предлагает услуги срочной печати визитных карточек любой сложности по доступной цене и со строгим соблюдением оговоренных сроков.
Доставляем готовую продукцию по Москве. Также предлагаем печать и доставку листовок, буклетов, каталогов, приглашений или флаерсов.
Доступна возможность экспресс-разработки дизайна и печати визитных карточек малым тиражом. В отличие от других типографий, у нас нет ограничений на минимальный заказ!
Благодаря современному оборудованию и высокому профессионализму сотрудников, сможем реализовать все ваши идеи. Если нужно, предложим свои шаблоны дизайна полиграфической продукции, соответствующие современным отраслевым стандартам качества. Разработаем дизайн, подготовим макет к печати, напечатаем тираж.
Как можно получить заказ?
Самовывоз
Мы рады принять вас в нашем офисе в центре Москвы возле ст. м. «Чистые Пруды», «Тургеневская».
Курьерская доставка
Мы специализируемся на оперативном выполнении заказов и их доставке по Москве.
Наши сотрудники быстро напечатают и отвезут по адресу, указанному при заказе, готовый тираж печатной продукции. Доставим визитки к вам в офис, домой или номер отеля. Просто укажите адрес доставки, и готовый тираж в течение короткого времени будет любой точке Москвы.
Доставка по России через транспортные компании
Доставим заказ в любую точку РФ при помощи транспортных компаний-партнеров.
Варианты заказа срочной печати визиток
Печать по готовому макету
При заказе срочной печати по готовому, согласованному и утвержденному макету тираж из 100-300 визитных карточек будет готов уже через 40 минут; печать тиража из 300-600 визиток займет 1-1,5 часа; печать тиража от 600 до 1500 визиток займет не более одного рабочего дня.
Заказ экспресс-разработки макета с последующей печатью
У нас можно заказать срочную печать визиток любых форм, размеров и цветов. При необходимости в максимально сжатые сроки разработаем, согласуем и напечатаем тираж визиток, в том числе с нестандартными параметрами.
Команда талантливых дизайнеров поможет максимально выразительно визуализировать ваши пожелания.
Типография «Оперативник» — это:
- конкурентные цены
- отсутствие минимального заказа
- непревзойденное качество печати
- высокая скорость работы
- удобная доставка
- офис в центре Москвы
От чего зависит цена печати визитных карточек?
- цветность
- наличие печатной информации на тыльной стороне
- тип бумаги (или другого материала)
- наличие и способ послепечатной обработки
Цветность подразумевает оформление внешней и тыльной сторон визитной карточки с использованием монохромной или цветной печати.
При этом возможно использование от 1 (черно-белая печать) до 4 цветов (полноцветная печать), а также совмещение обоих типов печати в одном макете (например, лицевая сторона оформлена полноцветной печатью, а тыльная — черно-белой).
Тип бумаги
Печать визитных карточек осуществляется на различных типах плотного картона и дизайнерской бумаги.
Послепечатная обработка
«Слепое» либо цветное тиснение, перфорация, ламинирование, биговка и другие методики послепечатной обработки применяются для формирования неповторимого дизайна визитки.
Чем сложнее вид обработки, тем выше стоимость заказа. Помимо этого, цена зависит от сложности макета и срока реализации: чем скорее нужен тираж, тем дороже он обойдется.
Вне зависимости от материала, срочности и сложности реализации мы гарантируем высокое качество и ответственный подход при печати продукции.
Рекомендуем визитки в типографии Оперативник, для заказа печати свяжитесь с нашими менеджерами или оформите онлайн-заявку через простую и удобную форму на нашем сайте.
Наши контакты
Адрес в Москве: ст. м. «Чистые Пруды», «Тургеневская», Сретенский б-р, д.2, офис 414 (пересечение Сретенского Бульвара и Большой Лубянки).
Телефон/факс:
+7 495 628 94 39
Электронная почта: info@operativnik.ru
Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом изготовления визиток.