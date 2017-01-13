Срочная печать визиток с доставкой

Кому и зачем нужна срочная печать визиток?

Нередко перед важной встречей или мероприятием оказывается, что предыдущий тираж визитных карточек подходит к концу.

Решение этой проблемы — срочный заказ визиток с доставкой. Данная услуга подразумевает изготовление визитных карточек методом цифровой печати в необходимом объеме по уже готовому макету либо оперативный подбор шаблона, разработку дизайна и выбор бумаги для визитных карточек, печать тиража и его доставку по указанному адресу.

Типография «Оперативник» предлагает услуги срочной печати визитных карточек любой сложности по доступной цене и со строгим соблюдением оговоренных сроков.

Доставляем готовую продукцию по Москве. Также предлагаем печать и доставку листовок, буклетов, каталогов, приглашений или флаерсов.

Доступна возможность экспресс-разработки дизайна и печати визитных карточек малым тиражом. В отличие от других типографий, у нас нет ограничений на минимальный заказ!

Благодаря современному оборудованию и высокому профессионализму сотрудников, сможем реализовать все ваши идеи. Если нужно, предложим свои шаблоны дизайна полиграфической продукции, соответствующие современным отраслевым стандартам качества. Разработаем дизайн, подготовим макет к печати, напечатаем тираж.

Как можно получить заказ?

Самовывоз

Мы рады принять вас в нашем офисе в центре Москвы возле ст. м. «Чистые Пруды», «Тургеневская».

Курьерская доставка

Мы специализируемся на оперативном выполнении заказов и их доставке по Москве.

Наши сотрудники быстро напечатают и отвезут по адресу, указанному при заказе, готовый тираж печатной продукции. Доставим визитки к вам в офис, домой или номер отеля. Просто укажите адрес доставки, и готовый тираж в течение короткого времени будет любой точке Москвы.

Доставка по России через транспортные компании

Доставим заказ в любую точку РФ при помощи транспортных компаний-партнеров.

Варианты заказа срочной печати визиток

Печать по готовому макету

При заказе срочной печати по готовому, согласованному и утвержденному макету тираж из 100-300 визитных карточек будет готов уже через 40 минут; печать тиража из 300-600 визиток займет 1-1,5 часа; печать тиража от 600 до 1500 визиток займет не более одного рабочего дня.

Заказ экспресс-разработки макета с последующей печатью

У нас можно заказать срочную печать визиток любых форм, размеров и цветов. При необходимости в максимально сжатые сроки разработаем, согласуем и напечатаем тираж визиток, в том числе с нестандартными параметрами.

Команда талантливых дизайнеров поможет максимально выразительно визуализировать ваши пожелания.

Типография «Оперативник» — это:

конкурентные цены отсутствие минимального заказа непревзойденное качество печати высокая скорость работы удобная доставка офис в центре Москвы

От чего зависит цена печати визитных карточек?

цветность наличие печатной информации на тыльной стороне тип бумаги (или другого материала) наличие и способ послепечатной обработки

Цветность подразумевает оформление внешней и тыльной сторон визитной карточки с использованием монохромной или цветной печати.

При этом возможно использование от 1 (черно-белая печать) до 4 цветов (полноцветная печать), а также совмещение обоих типов печати в одном макете (например, лицевая сторона оформлена полноцветной печатью, а тыльная — черно-белой).

Тип бумаги

Печать визитных карточек осуществляется на различных типах плотного картона и дизайнерской бумаги.

Послепечатная обработка

«Слепое» либо цветное тиснение, перфорация, ламинирование, биговка и другие методики послепечатной обработки применяются для формирования неповторимого дизайна визитки.

Чем сложнее вид обработки, тем выше стоимость заказа. Помимо этого, цена зависит от сложности макета и срока реализации: чем скорее нужен тираж, тем дороже он обойдется.

Вне зависимости от материала, срочности и сложности реализации мы гарантируем высокое качество и ответственный подход при печати продукции.

Рекомендуем визитки в типографии Оперативник, для заказа печати свяжитесь с нашими менеджерами или оформите онлайн-заявку через простую и удобную форму на нашем сайте.

Наши контакты

Адрес в Москве: ст. м. «Чистые Пруды», «Тургеневская», Сретенский б-р, д.2, офис 414 (пересечение Сретенского Бульвара и Большой Лубянки).

Телефон/факс:

+7 495 628 94 39

Электронная почта: info@operativnik.ru

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом изготовления визиток.