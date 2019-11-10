Для чего студентам необходимо писать эссе и сочинения?

Ошибочно полагать, что эссе и сочинения сегодня, как задача для ученика/студена используется исключительно при изучении русского языка и литературы. И сочинения, и эссе применяются в целом спектре дисциплин. Более того, в Западной системе образования эссе – один из главных способов для педагога выяснить – действительно ли обучаемый правильно усвоил предложенный материал. Однако, эссе и сочинение – это не одно и тоже. Чтобы не путать эти понятия, настоятельно рекомендуется ознакомиться со статьёй до конца.

Эссе – это краткое изложение собственных мыслей в отношении конкретной темы. В США эссе задают очень часто. Безусловно, писать и эссе, и сочинения необходимо уметь. Но бывают ситуации в жизни, когда времени катастрофически не хватает. Только в этом случае можно прибегнуть к помощи со стороны. Примером такой помощи может служить essay writing service.

В чём качественные отличия сочинения от эссе?

Для сочинения характерны следующие нюансы:

жёсткая структура повествования;

заданный объём;

в приоритете художественное повествование (изобилующее длинными предложениями, терминологией и т.д.).

При этом сочинения могут быть очень разными: рассуждения, анализ предложенного текста, сравнение литературных образов, различного рода описания и т.д. Сочинение всегда пишется на тему, которая выдаётся педагогом.

Основной задачей автора сочинения является полное раскрытие полученной темы. На основании результата педагогу не составит труда выяснить, понял ли ученик смысл произведения, умеет ли он строить логическую цепь рассуждений и т.д.

Эссе – совершенно другой подход. Форма изложения в эссе является свободной. В приоритете лаконичность излагаемых мыслей. По большому счету, эссе – это способ проверить, читал ли ученик текст сам в принципе или нет.

Развитие устной и письменной речи

И эссе, и сочинения весьма полезны для развития навыков устной и письменной речи. Безусловно, эти методики процесса обучения будут оставаться востребованными во всех гуманитарных дисциплинах.

Нередко студенты недоумевают: «Почему преподаватель заставляет писать текст именно от руки, а не с использованием компьютера (печать на клавиатуре)». Действительно, при помощи слепого десятипальцевого способа ввода текста можно с заданием справиться быстрее.

Однако, только именно при письме задействуются большая часть мозга. Это позволяет увеличить кровоток и стимулировать образование новых синоптических связей. Иными словами, если писать от руки, то обучение происходит эффективнее.

Разница для мозга между письмом от руки и набором текста такая же, как между игрой на фортепиано и написанием пейзажа маслом на холсте.

В видео даны чёткие советы в отношении самостоятельного написания эссе: