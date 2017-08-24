Как нарастить ресницы дома

Нет такой представительницы прекрасной половины человечества, которая не хотела бы выглядеть еще красивей, чем дала это качество природа. В ход идут разные ухищрения: косметика, пластические операции и т.д.

Сейчас особой популярностью пользуется наращивание ресниц, которое делает глаза выразительнее, а взгляд – загадочным. Такую услугу предлагает множество салонов красоты, но вполне возможно сделать это самостоятельно.

Нужно только правильно подготовиться к процедуре, для начала нужно выбрать подходящий способ и материал, к примеру, купить ай бьюти. Также необходимо изучить технику наращивания ресниц на курсах или в Интернете.

Тонкости наращивания

Специалисты советуют прибегнуть к поресничной методике наращивания ресниц, так как она позволяет получить наиболее естественный вид. В качестве материала при этом используют ресницы, имеющие по всей длине разный диаметр, сужающиеся от корня к кончику.

Сначала обезжириваются естественные ресницы, потом к каждой по одной добавляют ресничку-донор. При этом пользуются специальным жидким клеем или черной смолой, гарантирующими надежность сцепления и не дающими аллергических реакций.

Кривым пинцетом берут «донорскую» ресницу, добавляют на нее совсем немного клеящего вещества и прикладывают к основанию собственной ресницы. Следует быть аккуратным, чтобы не приклеить ресницу к коже век, отличающихся особой нежностью.

На всю подобную работу уходит не менее 1,5-3 часов, а держаться такие ресницы при правильном уходе будут до трех и более недель.

Нюансы

Перед процедурой следует хорошо выспаться, а в процессе проведения не нервничать и верить в свои силы. Также необходимо обратить внимание на такие рекомендации:

наращивание следует проводить в дневное время суток, но немного искусственного освещения все равно понадобится;

утром дня, на который намечена процедура, нужно умыться как обычно, но наносить никаких кремов нельзя;

лучше приобретать натуральный материал;

до наращивания неплохо будет укрепить собственные ресницы растительным маслом или жидкими витаминами.

Наращивание ресниц имеет еще множество особенностей, освоить которые можно благодаря специальным тренингам. Научиться этому не так уж и сложно.

Однако при этом самому себе наращивать ресницы очень тяжело, так как это, прежде всего, крайне неудобно. Глазные мышцы напрягаются, руки устают, есть риск, что в глаз попадет клей.

Поэтому лучше довериться подруге, освоившей данную технологию, или сходить в салон красоты к мастеру-профессионалу.