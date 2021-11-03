Для чего применяются коробки с крышкой на магните

Коробки — распространённый способ упаковки определенного вида товара и продукта. Разнообразие коробок обширно по форме, размерам и видам. Отдельным удачным вариантом является коробка на магните. В чем же ее особенности и где применяется?

Коробка на магните: конструкция и особенности

Как и все коробки, данный вариант изготавливается чаще всего из бумаги большой плотности.

Плотность так велика, что похожа на картон. В крышку спрятан магнит, который позволяет одним движением руки ее закрывать и открывать.

Эти коробки имеют более сложную конструкцию, в отличие от классических, потому что их устройство предполагает открывание крышки с вставленным магнитом. Для того чтобы коробка плотно закрывалась обратно, в ее стенке тоже монтируется кусок магнита.

Данные коробки могут быть выполнены в различных цветовых решениях, с нанесением изображения или без него.

Поверхность тоже может быть различной: иметь гравировку или же специальное покрытие в виде ламинации. Все зависит от необходимости и потребности, ведь данные коробки можно изготавливать под свои нужды на заказ.

Форма тоже может быть различной, но как правило это классические варианты прямоугольника или квадрата.

Где применяются коробки на магните

Уникальные по своей конструкции и простоте коробки имеют широкое применение, например:

Для упаковки парфюмерии и косметики.

Для цветов как комнатных, так и декоративных, букетных композицией.

Для упаковки дорогих ручек и иных канцтоваров.

Единичные образцы в виде уникального упаковочно-подарочного элемента применяются для упаковки любого подарка, можно заказывать по индивидуальным меркам.

Применение может быть обширным. Чаще всего такую упаковку используют для какого-то дорогого товара или продукта, который требует особого визуального дополнения.

Часто на коробки наносится логотип компании или памятная надпись адресату, если она применяется для подарка.

Если есть необходимость для упаковки презентов, например, к новому году, то желательно производить заказ заранее, так как процесс производства имеет несколько этапов и чем больше тираж, тем продолжительней будет изготовление.

Коробка на магните — приятный формат упаковки любого товара или вещи.

Ведь такая коробка помимо удобства будет носить практический характер, потому что в неё можно складывать в последствии что-то еще.