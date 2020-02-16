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Для чего нужны конденсаторные установки компенсации реактивной мощности и виды подключения

16 февраля 2020

Любое производственное предприятие или потребители с высокой затратой электричества, в результате работы появляется емкостная и индукционная нагрузка, так называемая реактивная мощность.

В результате работы происходит нагрев проводников и сокращения эксплуатационного термина использования оборудования. Для нейтрализации реактивной мощности к системе электроснабжения подключают специальные конденсаторные установки, широкий выбор которых предлагает компания megavarm.ru.

Для чего нужны конденсаторные установки

Когда в работе используется мощное оборудование, то недостаток или переизбыток мощности негативно отражается на работе устройств. Если в электросети не хватает мощности, то ее нужно компенсировать дополнительным источником питания.

Для таких целей могут использоваться генераторные электростанции. Чтобы при совместной работе генератора и электрической централизованной сети не возникало скачков, перед щитовыми устанавливаются конденсаторные установки.

Емкостные конденсаторы стабилизируют подачу энергии и предотвращают возникновения перепадов, которые ведут к поломке и перегоранию используемого электрооборудования.

Сегодня использование компенсаторов реактивной мощности является одним из факторов, который дает возможность решить проблему энергосбережения и оптимизировать нагрузку в сети.

Энергосбережение электрического ресурса не только позволяет использовать стабилизированную нагрузку, но также экономить на потребляемом энегроресурсе.

Учитывая все особенности компенсирующего оборудования стоит с максимальной ответственностью подойти к анализу и ау3диту затрат на энергоресурс. Компенсационные установки оптимизируют работу производственного предприятия с большими потреблениями электричества.

Виды подключения компенсирующих установок

Существует несколько видов компенсации, которые применимы на предприятиях и частном пользовании.

  1. Индивидуальная компенсация. Устройство, компенсирующее реактивную мощность, устанавливается непосредственно перед оборудованием потребляемое большое количество энергии.
  2. Компенсация групповая, где устройства устанавливаются перед несколькими рабочими устройствами, обеспечивая правильную и стабильную работу.
  3. Установка компенсатора на централизованную подачу электроэнергии. Такое устройство устанавливается непосредственно на входе подключения, в результате чего выравнивается мощность и стабилизируется напряжение по всему объекту.

Установку компенсирующие оборудования должна производиться квалифицированными специалистами, которые помимо монтажных работ смогут произвести максимально точный расчет входных и выходных параметров.

Сегодня производители компенсаторов реактивной мощности предлагают большой модельный ряд устройств, которые можно подобрать в соответствии с требуемыми параметрами и характеристиками.

Компенсирующие установки производят на специализированных предприятиях, где оборудование устанавливают в отдельный металлических шкафах.

Установка и подключение должно осуществляться специалистом, который не только сможет подобрать наиболее выгодное место установки. Но подключит с максимальной эффективностью для работы.

Как показывает практика устанавливать компенсирующие установки следует непосредственно вблизи щитовых, чтобы не только было удобно подключать оборудование, но и расположение шкафа не мешало в процессе эксплуатации.

Современные компенсирующие установки отличаются своей производительностью и низкими показателями шума, что особенно выгодно для расположения внутри производственных объектов.



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