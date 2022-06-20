Для чего нужно сео продвижение сайта и как оно делается

Оптимизация поисковой выдачи – СЕО нужна для вывода сайта в лидеры выдач поисковых систем на запросы по нужной тематике. Задача такого лидерства – расширение базы новых клиентов и увеличение прибыли от своей деятельности.
Максимальная конверсия переходов – с первой страницы списка поисковой системы, верхней ее половины. Цель SEO продвижения – выйти и держаться в этой половине. Создание и продвижение сайтов можно заказать в компании https://seomartin.ru/seo-prodvizhenie-saytov/.
Из чего состоит продвижение
SEO – Search Engine Optimization, с английского это оптимизированная выдача поисковых систем.
Для того чтобы поиск сначала заметил сайт, затем он прошел ее одобрительные фильтры, и после этого выдвинулся в лидеры поиска, необходимо выполнять постоянно два этапа работ:
- Оптимизация внутреннего содержания на сайте.
- Оптимизация внешнего взаимодействия с клиентами, интернет ресурсами и поиском.
Но перед оптимизацией нужно проверить актуальность продвижения по выбранному направлению сайта.
Для этого в сервисе Яндекс.Вордстат вводится ключевое слово темы, и сервис выдаст количество запросов по этой теме за месяц. Продвижением имеет смысл заниматься, если запросов от десяти тысяч и более, тема является актуальной для продвижения и получения прибыли.
Оптимизация сайта
Этап привлечения на сайт клиентов и систем поиска включает в себя следующее:
- Создать семантическое ядро, в которое войдут главные ключевые слова и фразы для поиска по теме сайта.
- Структура сайта – удобная локация и меню, связанные страницы, понятные человеку ссылки ЧПУ.
- Избавление сайта от лишних страниц и ссылок.
- Юзабилити – удобные формы коммуникации с пользователями.
- Релевантность – тема сайта соответствует целевой аудитории ЦА.
- Уникальные данные на сайте – статьи, графика, медиафайлы.
- Линковка страниц – удобные ссылки для локации по страницам.
Оптимизация внешняя
Упорядочивание работы с внешними ресурсами
- Сайт продвигается через социальные сети.
- Акции, конкурсы, распродажи для клиентов.
- Одностраничники и реклама продуктов.
- Коммуникации с клиентами на сайте через чаты.
- Рекламные воронки, привлекающие клиентов.
После успешного продвижения данная работа должна проводиться постоянно, и одинаково активно, как внутри сайта, так и на сторонних ресурсах.