Виды объемных букв

В сфере бизнеса используются различные виды рекламы, начиная от вывесок, заканчивая баннерами. Но чаще всего внимание потенциальных потребителей привлекают более оригинальным способом – с помощью объемных букв.

Делают объемные буквы из различных материалов, устанавливают их на крыши зданий и домов, и обязательно используют подсветку для большей дальновидности. По форме, размеру, оттенку и фактуре объемные буквы могут быть разными.

Разнообразие форм и фактур

Объемные буквы могут делаться из абсолютно разных материалов: пластика, пенопласта, ПВХ, стекла и так далее. Данным материалам в процессе изготовления букв могут придавать самые разнообразные формы и фактуры:

Объемные буквы обычно изготавливаются из алюминиевого профиля и обшиваются специальной яркой пленкой. Буквы плоской формы зачастую изготавливают из пластика, толщина которого не превышает одного сантиметра. Визуально объемные буквы изначально делаются плоскими, но устанавливаются на специальные держатели за счет чего создается объемный эффект.

Но даже самые эффектные в декоративном плане буквы будут не видны в ночное время, если не оборудовать их специальной подсветкой. Занятно, что подсветка может быть установлена разными способами и исходя из этого объемные буквы тоже разделяются по категориям.

Разнообразие подсветок

Подсвечивающие элементы устанавливаются в объемные буквы разными способами и исходя из этого разделяются по категориям:

Внутренняя. Такая подсветка устанавливается внутрь короба буквы за счет чего она становится заметной абсолютно с любой точки.

Открытая. Для таких подсветок зачастую используют неоновое освещение, и оно придает объемным буковкам заметную яркость.

Контражурная. С помощью такой подсветки освещается не сама буква, а лишь ее контур. Хороший вариант для украшения рекламных фасадов.

Динамическая. Такая подсветка отличается от других тем, что она не статична, а значит максимально привлекает внимание.

Для подсветки могут использоваться разные осветительные элементы в числе которых люминесцентные, светодиодные и неоновые лампы.

Эксперты утверждают, что если необходимо сделать рекламу максимально заметной лучше выбирать объемные формы, подсвеченные неоновой динамичной подсветкой. Фасадные подсветки лучше использовать тогда, когда необходимо привлечь внимание к магазину.

Подробно о видах и изготовлении объемных букв можно узнать из этого видео: