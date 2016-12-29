Виды объемных букв

В сфере бизнеса используются различные виды рекламы, начиная от вывесок, заканчивая баннерами. Но чаще всего внимание потенциальных потребителей привлекают более оригинальным способом – с помощью объемных букв.
Делают объемные буквы из различных материалов, устанавливают их на крыши зданий и домов, и обязательно используют подсветку для большей дальновидности. По форме, размеру, оттенку и фактуре объемные буквы могут быть разными.
Разнообразие форм и фактур
Объемные буквы могут делаться из абсолютно разных материалов: пластика, пенопласта, ПВХ, стекла и так далее. Данным материалам в процессе изготовления букв могут придавать самые разнообразные формы и фактуры:
- Объемные буквы обычно изготавливаются из алюминиевого профиля и обшиваются специальной яркой пленкой.
- Буквы плоской формы зачастую изготавливают из пластика, толщина которого не превышает одного сантиметра.
- Визуально объемные буквы изначально делаются плоскими, но устанавливаются на специальные держатели за счет чего создается объемный эффект.
Но даже самые эффектные в декоративном плане буквы будут не видны в ночное время, если не оборудовать их специальной подсветкой. Занятно, что подсветка может быть установлена разными способами и исходя из этого объемные буквы тоже разделяются по категориям.
Разнообразие подсветок
Подсвечивающие элементы устанавливаются в объемные буквы разными способами и исходя из этого разделяются по категориям:
- Внутренняя. Такая подсветка устанавливается внутрь короба буквы за счет чего она становится заметной абсолютно с любой точки.
- Открытая. Для таких подсветок зачастую используют неоновое освещение, и оно придает объемным буковкам заметную яркость.
- Контражурная. С помощью такой подсветки освещается не сама буква, а лишь ее контур. Хороший вариант для украшения рекламных фасадов.
- Динамическая. Такая подсветка отличается от других тем, что она не статична, а значит максимально привлекает внимание.
Для подсветки могут использоваться разные осветительные элементы в числе которых люминесцентные, светодиодные и неоновые лампы.
Эксперты утверждают, что если необходимо сделать рекламу максимально заметной лучше выбирать объемные формы, подсвеченные неоновой динамичной подсветкой. Фасадные подсветки лучше использовать тогда, когда необходимо привлечь внимание к магазину.
Подробно о видах и изготовлении объемных букв можно узнать из этого видео: