Для чего необходимо делать план межевания земли и как их составляют
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Для чего необходимо делать план межевания земли и как их составляют

24 октября 2022

Он является основным документом в составе кадастровой документации по участку земли. Без плана невозможно провести регистрацию этого участка в Государственном кадастре недвижимости. А без этой регистрации участок не может участвовать в любых процедурах с недвижимостью. Оформить межевой план земельного участка в Симферополе можно в компании ООО “Геосеть”.

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Что собой представляет

Межевой план (МП) земельного участка (ЗУ) составляется по установленным законодательством образцам в электронном или бумажном виде.

Содержит обязательно текстовую и графическую части, с указанием и описанием расположения участка, его места на местности, и границ с соседями.

С подписью кадастрового инженера подается для регистрации в Единый реестр.

Текстовую часть составляют с указанием координат, цели использования ЗУ, и заключением инженера по кадастру по исследованиям данных.

Графическая часть в виде схемы отображает все замеры и исследования, с текстовыми комментариями и характеристиками.

Является подтверждением заключений инженера.

Необходимость наличия плана

Наличие МП – необходимое условие для получения кадастрового паспорта ЗУ. А тот нужен при сделках, установлении, уточнении или изменении границ и(или) адреса участка. Возможные причины для составления или изменений МП:

  • Когда ЗУ создается на землях с государственным или местным подчинением.
  • Объединяются соседние участки, или участок разделяется на части.
  • Участок выделяется из собственности с общими долями.
  • Уточняются или меняются его границы.
  • Исправляется кадастровая ошибка.

МП может составляться с одним из семи наименований, содержащих указанные выше причины его создания.

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Получение плана

Для его составления необходимо обращаться к землемерным организациям или специалистам, имеющим соответствующую специализацию и компетенции.

Для изменений данных или собственности ЗУ, его хозяин предоставляет следующее:

  • Собственное заявление.
  • Постановку на учет в реестре.
  • Документы о собственности.
  • Личный паспорт.
  • Документацию из БТИ.
  • Кадастровую выписку.

Основываясь на документы от владельца, специалисты проводят комплекс работ:

  • Сбор данных по объекту.
  • Сообщения всем лицам, которых могут затронуть работы на месте.
  • Согласуют с хозяином все границы ЗУ.
  • Проводят геодезические съемки.
  • Выполняют расчеты по измерениям и обработку данных по исследованиям.
  • Оформляют документацию.

Оформленный план подписывает кадастровый инженер, и хозяин подает МП в кадастр для регистрации.



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