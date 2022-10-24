Для чего необходимо делать план межевания земли и как их составляют

Он является основным документом в составе кадастровой документации по участку земли. Без плана невозможно провести регистрацию этого участка в Государственном кадастре недвижимости. А без этой регистрации участок не может участвовать в любых процедурах с недвижимостью. Оформить межевой план земельного участка в Симферополе можно в компании ООО “Геосеть”.

Что собой представляет

Межевой план (МП) земельного участка (ЗУ) составляется по установленным законодательством образцам в электронном или бумажном виде.

Содержит обязательно текстовую и графическую части, с указанием и описанием расположения участка, его места на местности, и границ с соседями.

С подписью кадастрового инженера подается для регистрации в Единый реестр.

Текстовую часть составляют с указанием координат, цели использования ЗУ, и заключением инженера по кадастру по исследованиям данных.

Графическая часть в виде схемы отображает все замеры и исследования, с текстовыми комментариями и характеристиками.

Является подтверждением заключений инженера.

Необходимость наличия плана

Наличие МП – необходимое условие для получения кадастрового паспорта ЗУ. А тот нужен при сделках, установлении, уточнении или изменении границ и(или) адреса участка. Возможные причины для составления или изменений МП:

Когда ЗУ создается на землях с государственным или местным подчинением.

Объединяются соседние участки, или участок разделяется на части.

Участок выделяется из собственности с общими долями.

Уточняются или меняются его границы.

Исправляется кадастровая ошибка.

МП может составляться с одним из семи наименований, содержащих указанные выше причины его создания.

Получение плана

Для его составления необходимо обращаться к землемерным организациям или специалистам, имеющим соответствующую специализацию и компетенции.

Для изменений данных или собственности ЗУ, его хозяин предоставляет следующее:

Собственное заявление.

Постановку на учет в реестре.

Документы о собственности.

Личный паспорт.

Документацию из БТИ.

Кадастровую выписку.

Основываясь на документы от владельца, специалисты проводят комплекс работ:

Сбор данных по объекту.

Сообщения всем лицам, которых могут затронуть работы на месте.

Согласуют с хозяином все границы ЗУ.

Проводят геодезические съемки.

Выполняют расчеты по измерениям и обработку данных по исследованиям.

Оформляют документацию.

Оформленный план подписывает кадастровый инженер, и хозяин подает МП в кадастр для регистрации.