Для чего необходимо делать план межевания земли и как их составляют

Он является основным документом в составе кадастровой документации по участку земли. Без плана невозможно провести регистрацию этого участка в Государственном кадастре недвижимости. А без этой регистрации участок не может участвовать в любых процедурах с недвижимостью. Оформить межевой план земельного участка в Симферополе можно в компании ООО “Геосеть”.
Что собой представляет
Межевой план (МП) земельного участка (ЗУ) составляется по установленным законодательством образцам в электронном или бумажном виде.
Содержит обязательно текстовую и графическую части, с указанием и описанием расположения участка, его места на местности, и границ с соседями.
С подписью кадастрового инженера подается для регистрации в Единый реестр.
Текстовую часть составляют с указанием координат, цели использования ЗУ, и заключением инженера по кадастру по исследованиям данных.
Графическая часть в виде схемы отображает все замеры и исследования, с текстовыми комментариями и характеристиками.
Является подтверждением заключений инженера.
Необходимость наличия плана
Наличие МП – необходимое условие для получения кадастрового паспорта ЗУ. А тот нужен при сделках, установлении, уточнении или изменении границ и(или) адреса участка. Возможные причины для составления или изменений МП:
- Когда ЗУ создается на землях с государственным или местным подчинением.
- Объединяются соседние участки, или участок разделяется на части.
- Участок выделяется из собственности с общими долями.
- Уточняются или меняются его границы.
- Исправляется кадастровая ошибка.
МП может составляться с одним из семи наименований, содержащих указанные выше причины его создания.
Получение плана
Для его составления необходимо обращаться к землемерным организациям или специалистам, имеющим соответствующую специализацию и компетенции.
Для изменений данных или собственности ЗУ, его хозяин предоставляет следующее:
- Собственное заявление.
- Постановку на учет в реестре.
- Документы о собственности.
- Личный паспорт.
- Документацию из БТИ.
- Кадастровую выписку.
Основываясь на документы от владельца, специалисты проводят комплекс работ:
- Сбор данных по объекту.
- Сообщения всем лицам, которых могут затронуть работы на месте.
- Согласуют с хозяином все границы ЗУ.
- Проводят геодезические съемки.
- Выполняют расчеты по измерениям и обработку данных по исследованиям.
- Оформляют документацию.
Оформленный план подписывает кадастровый инженер, и хозяин подает МП в кадастр для регистрации.