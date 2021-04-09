Для чего используются приватные виртуальные сервера

Услуги виртуальных приватных серверов VPS в последние годы очень востребована у владельцев различных интернет-ресурсов. Ничего удивительного, если учесть, какими преимуществами обладает данная услуга. Не все до конца понимают, что это такое и как работает, чем отличается от обычного хостинга. Надежные виртуальные приватные сервера в США предлагает компания Legionbox.

Что это такое

Виртуальный приватный сервер – это услуга, которую многие считают аналогом хостинга.

Отчасти это так. Сервер обеспечивает нормальную работоспособность сайта. Но, в отличие от хостинга, где функционал ограничен, VPS дает гораздо больше преимуществ. Приватный сервер – это виртуальный эмулятор классического сервера, но в режиме онлайн.

По ту сторону действительно расположено «железо», часть ресурсов которого и является VPS. То есть его, как бы, разделяют на «куски». И каждый клиент получает свой «кусок». При этом они никак не взаимосвязаны и один «кусок» не может забрать мощность другого.

То есть никто никому не мешает, что немаловажно. Каждый клиент получает тот набор услуг, оперативной памяти, производительности и объем жесткого диска, который указан в его тарифе. Не меньше! Кроме того, VPS полностью имитирует физический сервер, хоть клиент его не видит и не может потрогать.

Можно настраивать его, установить свою ОС, менять конфигурации, если требуется.

Преимущества и как подключить

К преимуществам выделенного сервера можно отнести:

Гарантированный объем памяти, мощности, который будет предоставляться согласно выбранному тарифному плану.

Гибкость. Все параметры можно менять, как в меньшую, так и в большую сторону, если это требуется. Можно поменять тарифный план.

Настройка. Клиент сам может установить или переустановить ОС, вносить изменения.

Надежность. Если выбрать проверенного провайдера, желательно из Европы, услуга гарантированно будет качественной.

Если изучить рекомендации по выбору приватного виртуального сервера, большинство говорит о том, что предпочтительнее европейские хостеры, так как это надежнее. Это действительно так.

Лично ехать в Европу не потребуется. Поиск, подключение, оплата и все остальные вопросы решаются удаленно онлайн, что очень удобно. Большинство хостеров предоставляют бесплатную информационную и техническую поддержку.

Если есть вопросы или что-то пошло не так, всегда можно оперативно связаться с ними и решить проблему. С помощью VPS можно запускать разные типы сайтов или даже несколько сразу.