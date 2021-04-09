Для чего используются приватные виртуальные сервера
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Для чего используются приватные виртуальные сервера

9 апреля 2021

Услуги виртуальных приватных серверов VPS в последние годы очень востребована у владельцев различных интернет-ресурсов. Ничего удивительного, если учесть, какими преимуществами обладает данная услуга. Не все до конца понимают, что это такое и как работает, чем отличается от обычного хостинга. Надежные виртуальные приватные сервера в США предлагает компания Legionbox.

Что это такое

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Виртуальный приватный сервер – это услуга, которую многие считают аналогом хостинга.

Отчасти это так. Сервер обеспечивает нормальную работоспособность сайта. Но, в отличие от хостинга, где функционал ограничен, VPS дает гораздо больше преимуществ. Приватный сервер – это виртуальный эмулятор классического сервера, но в режиме онлайн.

По ту сторону действительно расположено «железо», часть ресурсов которого и является VPS. То есть его, как бы, разделяют на «куски». И каждый клиент получает свой «кусок». При этом они никак не взаимосвязаны и один «кусок» не может забрать мощность другого.

То есть никто никому не мешает, что немаловажно. Каждый клиент получает тот набор услуг, оперативной памяти, производительности и объем жесткого диска, который указан в его тарифе. Не меньше! Кроме того, VPS полностью имитирует физический сервер, хоть клиент его не видит и не может потрогать.

Можно настраивать его, установить свою ОС, менять конфигурации, если требуется.

Преимущества и как подключить

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К преимуществам выделенного сервера можно отнести:

  • Гарантированный объем памяти, мощности, который будет предоставляться согласно выбранному тарифному плану.
  • Гибкость. Все параметры можно менять, как в меньшую, так и в большую сторону, если это требуется. Можно поменять тарифный план.
  • Настройка. Клиент сам может установить или переустановить ОС, вносить изменения.
  • Надежность. Если выбрать проверенного провайдера, желательно из Европы, услуга гарантированно будет качественной.

Если изучить рекомендации по выбору приватного виртуального сервера, большинство говорит о том, что предпочтительнее европейские хостеры, так как это надежнее. Это действительно так.

Лично ехать в Европу не потребуется. Поиск, подключение, оплата и все остальные вопросы решаются удаленно онлайн, что очень удобно. Большинство хостеров предоставляют бесплатную информационную и техническую поддержку.

Если есть вопросы или что-то пошло не так, всегда можно оперативно связаться с ними и решить проблему. С помощью VPS можно запускать разные типы сайтов или даже несколько сразу.



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