Сегодня конкурентоспособным специалистом можно оставаться лишь в случае регулярного обучения. Наивно полагать, что однажды полученная профессия сможет кормить до конца дней. Жизнь меняется постоянно. Нужно уметь найти новые привлекательные сферы для самореализации. Безусловно, без набора хотя бы базовых знаний вряд ли это будет возможным. Сегодня для их получения не нужно идти в университеты. Большая часть знаний доступна через Интернет. Причём, речь идёт о специально адаптированных программах, гарантирующих высокую эффективность обучения.

Чтобы получить высшее образование дистанционно, достаточно лишь иметь стабильный выход в сеть. Финансовая сторона не беспокоит подавляющее большинство абитуриентов, так как такой подход к образованию оказывается в значительной степени дешевле. Но на этом преимущества дистанционного образования не заканчиваются.

Будущее в интерактивном образовании через Интернет

Сегодня в обществе кипит обсуждение, сутью которого можно считать воспрепятствование распространению сетевых методов образования. Дескать, прямой контакт с педагогом даёт неоспоримые преимущества.

Нужно понимать, что человек, который не хочет обучаться (по каким-то причинам), не будет этого делать не в Интернете, ни на очной форме обучения.

А у дистанционного подхода есть масса преимуществ:

возможность получения образования в любой точке мира (деревня, другое государство);

доступная цена;

широкий спектр программ обучения;

возможность обучения в удобное для себя время;

полноценный документ о получении высшего образования.

При этом очное общение с педагогом никуда не исчезает. Студенты будут видеть преподавателя, но через дисплей монитора.

Стоит ли ориентироваться на дистанционное образование?

Если Вы хотите иметь возможность зарабатывать хорошие деньги даже в условиях кризисной экономики, необходимо развивать и сохранять интеллектуальную подвижность.

Мир настолько быстро меняется, что подстроиться под него один раз может оказаться недостаточным. Кроме того, наверняка не каждый доволен тем местом, где он вынужден проживать в данный момент.

Именно образование станет главным и самым мощным драйвером изменений в Вашей жизни. И сегодня, чтобы его получить, нужно приложить минимум усилий.

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В видео обозначены плюсы и минусы дистанционного обучения: