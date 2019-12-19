Приставку Digital можно встретить в составе многих терминов: digital маркетинг, продвижение, агентство. Поскольку эти термины появились не так давно и звучат непривычно, бывает сложно понять, что они значат.
Что такое Digital агентство?
Digital переводится как «цифровой». Как следует из названия, ключевое направление работы digital агентства – обеспечение присутствия в цифровой среде для заказчика. Неверно думать, что в это понятие входит лишь создание сайта или страницы в социальных сетях. Digital продвижение – комплекс услуг, которые обеспечивают достижение необходимого результата. Именно данный вид услуг качественно выполнят компания АйПиДжи.
В цели работы агентства входит:
- Разработка комплексной маркетинговой стратегии для компании заказчика
- Создание и организация оптимального функционирования сайта заказчика
- Создание положительного образа компании заказчика в среде его потенциальных клиентов при помощи медиа-каналов: радио, телевидение, площадки в Интернете
- Продвижение бренда заказчика в целом и его отдельных продуктов
- Привлечение потенциальных клиентов в компанию
Кому необходимы услуги Digital агентства?
Заказчиками для digital агентств выступают владельцы бизнеса, которым необходимо комплексное продвижение в средствах массовой информации с применением современных технологий. Итоговый результат – рост популярности услуг компании и привлечение новых клиентов.
Какие услуги предлагает Digital агентство?
Для достижения поставленных целей digital агентство оказывает следующие услуги:
- Разработка маркетинговой стратегии с учетом особенностей компании заказчика и желаемого результата, веб-аналитика
- Создание и запуск контекстной рекламы, которую видят потенциальные клиенты заказчика
- Поисковая оптимизация: продвижение в результатах поиска самых популярных поисковых систем
- Веб-разработка
- Техническая поддержка сайтов заказчика: обеспечение корректной работы интернет-ресурсов, устранение возможных неполадок
Таким образом, digital агентство – это организация, которая занимается продвижением компании заказчика в средствах массовой информации. Оно обеспечивает присутствие бренда клиента в цифровом пространстве при помощи комплекса маркетинговых услуг.
Результат работы агентства – узнаваемость бренда, создание его положительного образа в среде потенциальных клиентов, и, как следствие, привлечение новых.