Приставку Digital можно встретить в составе многих терминов: digital маркетинг, продвижение, агентство. Поскольку эти термины появились не так давно и звучат непривычно, бывает сложно понять, что они значат.

Что такое Digital агентство?

Digital переводится как «цифровой». Как следует из названия, ключевое направление работы digital агентства – обеспечение присутствия в цифровой среде для заказчика. Неверно думать, что в это понятие входит лишь создание сайта или страницы в социальных сетях. Digital продвижение – комплекс услуг, которые обеспечивают достижение необходимого результата. Именно данный вид услуг качественно выполнят компания АйПиДжи.

В цели работы агентства входит:

Разработка комплексной маркетинговой стратегии для компании заказчика

Создание и организация оптимального функционирования сайта заказчика

Создание положительного образа компании заказчика в среде его потенциальных клиентов при помощи медиа-каналов: радио, телевидение, площадки в Интернете

Продвижение бренда заказчика в целом и его отдельных продуктов

Привлечение потенциальных клиентов в компанию

Кому необходимы услуги Digital агентства?

Заказчиками для digital агентств выступают владельцы бизнеса, которым необходимо комплексное продвижение в средствах массовой информации с применением современных технологий. Итоговый результат – рост популярности услуг компании и привлечение новых клиентов.

Какие услуги предлагает Digital агентство?

Для достижения поставленных целей digital агентство оказывает следующие услуги:

Разработка маркетинговой стратегии с учетом особенностей компании заказчика и желаемого результата, веб-аналитика

Создание и запуск контекстной рекламы, которую видят потенциальные клиенты заказчика

Поисковая оптимизация: продвижение в результатах поиска самых популярных поисковых систем

Веб-разработка

Техническая поддержка сайтов заказчика: обеспечение корректной работы интернет-ресурсов, устранение возможных неполадок

Таким образом, digital агентство – это организация, которая занимается продвижением компании заказчика в средствах массовой информации. Оно обеспечивает присутствие бренда клиента в цифровом пространстве при помощи комплекса маркетинговых услуг.

Результат работы агентства – узнаваемость бренда, создание его положительного образа в среде потенциальных клиентов, и, как следствие, привлечение новых.