идеи за чашечкой кофе

Digital агентство — что это и чем занимается

19 декабря 2019

Приставку Digital можно встретить в составе многих терминов: digital маркетинг, продвижение, агентство. Поскольку эти термины появились не так давно и звучат непривычно, бывает сложно понять, что они значат.

Что такое Digital агентство?

Digital переводится как «цифровой». Как следует из названия, ключевое направление работы digital агентства – обеспечение присутствия в цифровой среде для заказчика. Неверно думать, что в это понятие входит лишь создание сайта или страницы в социальных сетях. Digital продвижение – комплекс услуг, которые обеспечивают достижение необходимого результата. Именно данный вид услуг качественно выполнят компания АйПиДжи.

В цели работы агентства входит:

  • Разработка комплексной маркетинговой стратегии для компании заказчика
  • Создание и организация оптимального функционирования сайта заказчика
  • Создание положительного образа компании заказчика в среде его потенциальных клиентов при помощи медиа-каналов: радио, телевидение, площадки в Интернете
  • Продвижение бренда заказчика в целом и его отдельных продуктов
  • Привлечение потенциальных клиентов в компанию

Кому необходимы услуги Digital агентства?

Заказчиками для digital агентств выступают владельцы бизнеса, которым необходимо комплексное продвижение в средствах массовой информации с применением современных технологий. Итоговый результат – рост популярности услуг компании и привлечение новых клиентов.

Какие услуги предлагает Digital агентство?

Для достижения поставленных целей digital агентство оказывает следующие услуги:

  • Разработка маркетинговой стратегии с учетом особенностей компании заказчика и желаемого результата, веб-аналитика
  • Создание и запуск контекстной рекламы, которую видят потенциальные клиенты заказчика
  • Поисковая оптимизация: продвижение в результатах поиска самых популярных поисковых систем
  • Веб-разработка
  • Техническая поддержка сайтов заказчика: обеспечение корректной работы интернет-ресурсов, устранение возможных неполадок

Таким образом, digital агентство – это организация, которая занимается продвижением компании заказчика в средствах массовой информации. Оно обеспечивает присутствие бренда клиента в цифровом пространстве при помощи комплекса маркетинговых услуг.

Результат работы агентства – узнаваемость бренда, создание его положительного образа в среде потенциальных клиентов, и, как следствие, привлечение новых.



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