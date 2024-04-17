Деревянные стулья - виды и советы по выбору. Узнайте, как легко "вдохнуть" уют в интерьер.
да придет идея думающему

Деревянные стулья — виды и советы по выбору

17 апреля 2024

Выбор мебели – задача, которая требует к себе комплексного похода. Помимо комфорта и функциональности мебель должна соответствовать выбранному стилю интерьера. Стулья из дерева остаются универсальным вариантом. Они сочетают в себе ощущение уюта, практичность в уходе, ресурсность и относительную лёгкость (не создают проблем при перемещении по квартире).

На сайте https://pushe.ru/catalog/derevyannye-stulya/ предложен широчайший спектр стульев, различающихся не только по стилистике, но и по конструктиву. Представлены стулья-трансформеры (превращаются в бытовую стремянку), венские стулья, раскладные стулья и т.д.

Критерии выбора стула из дерева

Критерии выбора стула из дерева

Перед тем, как приступить к выбору стульев, важно осознавать существующие преимущества и недостатки подобной мебели. В частности, деревянные стулья:

  • имеют уязвимость перед влагой;
  • болтовое соединение, используемое при сборке стульев из дерева, одно из самых ненадёжных;
  • важно делать поправку на максимально допустимый вес стула при эксплуатации.

Недостатки уступают преимуществом – их гораздо больше:

  • невероятный простор для дизайна;
  • аристократичность интерьера;
  • простота ухода (достаточно протирать от пыли сухой микрофиброй);
  • предрасположенность к реставрации;
  • очень продолжительные эксплуатационные сроки (более века).

Производители мебели сегодня предлагают стулья, выполненные из самых различных пород древесины: от сосны и дуба, до венге и палисандра.

Рекомендуемый подход к выбору стульев в интерьер

Рекомендуемый подход к выбору стульев в интерьер

Первое, на что следует обратить внимание – стилистическое соответствие. Отобранные варианты уже проверяются по техническим характеристикам. Речь идёт о допустимой массе сидящего, тип соединений (болчёные, клееные и т.д.), материал обивки, материал наполнителя.

Если в квартире есть домашние животные, маленькие дети, настоятельно рекомендуется выбрать деревянные стулья с влагоотталкивающей обивкой. В крайнем случае обивку всегда можно пропитать наноспреем самостоятельно.

Именно материал наполнителя – самое слабое звено в мягком стуле.

Рекомендуется отдавать предпочтение вариантам стульев с латексным наполнителем. Он служит дольше остальных, но плохо пропускает воздух.

Ролик поможет выбрать идеальные стулья для кухни:



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