Плюсы и минусы цветочного бизнеса

Цветочный бизнес является одним из самых «дешевых». Для того чтобы начать дело, нужен минимальный стартовый капитал. Окупится такой бизнес очень быстро, так как наценка на цветы достаточна высока. Стоит учитывать, что основная выручка получается в период с весны по начало осени.

К недостаткам можно отнести то, что цветы не терпят долгого хранения. В среднем, жизнь срезанного бутона будет составлять около 20 дней. По этой причине необходимо предусмотреть установку холодильного оборудования.

Что необходимо предусмотреть для открытия бизнеса?

Любое дело требует информационной поддержки. Сами цветы в рекламе не нуждаются, но покупатели должны знать, где их приобрести. Для этого нужно подготовить рекламную компанию: разместить информацию о магазине в газетах, на афишах, баннерах. Отличный способ раскрутки – создание ролика для радио и телевидения.

Сплит системы и холодильники. Для хранения цветов нужно прохладное помещение. Различные стойки и вазы для хранения букетов. Упаковочные материалы необходимы, так как именно они украшают сам букет. К упаковке относят различные целлофаны, гофрированную и упаковочную бумагу, сизаль. Для скрепления нужно приобрести: ножницы, секаторы, степлеры, термопистолеты, различные скотчи.

Где продавать цветы

От выбора места зависит величина выручки. Располагать торговую точку нужно по направлению к центру города. Чем ближе центр, тем больше покупателей.

Идеально, если место будет располагаться ближе к дороге. От помещения, где будет происходить торговля, тоже многое зависит.

Идеальным вариантом считается собственный отдельный магазин. Но, к сожалению, в черте города трудно найти и согласовать место для постройки. Как правило, цветы продают:

– в небольших павильонах. Плюс заключается в том, что такие павильоны мобильны. Если место выбрано неудачно, можно переместиться в другую часть города;

– первые этажи жилых домов;

– в торговом центре.

Когда место определено, нужно позаботиться об украшении входа в магазин. Большие вывески и яркие афиши быстро привлекут внимание. Покупатель охотнее заглянет в магазин, если вход и витрины будут украшены цветочными композициями. Для усиления эффекта использую различные подсветки в виде софитов, светильников, гирлянд.

Кто будет продавать цветы?

От того, кто будет работать в магазине, зависит немалая часть выручки. Торговать цветами должен профессионал, имеющий флористическое образование. Мало уметь составлять красивые букеты, часто, в цветочный магазин обращаются за консультацией. И продавец должен знать, какие советы давать по выращиванию и уходу того или иного растения. Уточните у кандидата, нет ли у него аллергии на пыльцу. Постоянно чихающий или красный продавец распугает клиентов.

Для того чтобы найти профессионала, можно обратиться к организаторам курсов флористики. Как правило, человек, который только окончил курсы, имеет необходимые навыки, полон сил и энергии для работы. В голове у молодых специалистов множество идей по созданию красивых композиций.

Ассортимент цветочного магазина

Естественно, что основной товар в магазине – это цветы. Но сегодняшний покупатель придирчив. Уже никого не удивишь простым букетом из розочек или гербер. Красивые флористические букеты привлекут больше покупателей. Профессиональный флорист может создавать свадебные букеты для невест или украшения зала.

Настоящей популярностью стали пользоваться букеты из конфет и игрушек. В таких композициях используют и живые и искусственные цветы, выполненные из гофрированной бумаги, внутри которых спрятана конфетка. Такие букеты предпочитают приносить в качестве подарка. Цена на такие «изделия» будет значительно отличаться.

Основным ассортиментом являются сами цветы. Самыми популярными остаются розы. Это основа всех букетов. Теперь букеты украшают декоративные элементы. Чаще всего используют сухофрукты и различные ягоды. Розовый букет, украшенный веточками рябины или барбариса, будет смотреться эффектнее.

Торговля цветами дома

Торговать цветами можно дома. Актуально такое решение для тех, кто проживает в маленьких городах с преобладанием частного сектора. Для того чтобы начать дело, понадобится:

участок. Основной ассортимент выращивается в теплицах. В квартире такую постройку поставить не получится;

семена растений. Приобрести клубни, семена, отводки можно в специальных магазинах. Саженцы приобретают в питомниках;

организованный полив;

постоянная электроэнергия. Для того чтобы цветы хорошо росли, используют специальные фотолампы. Поддержание светового режима положительно сказывается на темпе роста растений.

Заключение

Отзывы о цветочном бизнесе всегда положительные. Торговля цветами – это не только получение прибыли, но и хорошее настроение. В основном, цветы дарят на праздники, а делать людей счастливыми – красивая и благородная работа.

Наш партнер поставщик цветов по Красноярску и Красноярскому краю "ТЮЛЬПАНТОРГ", предлагает пробрести тюльпаны по выгодным ценам. Подробнее.

Также смотрите познавательно видео о цветочном бизнесе: