Как готовить домашнюю пиццу

Пицца заслуженно пользуется любовью и взрослых, и детей. Она прекрасно подойдет для домашних посиделок и для пикника на природе.
Если нет желания возиться с тестом, как вариант, можно сделать заказ пиццы, пройдя по ссылке: origami pizza или приобрести ее в ближайшем супермаркете. Домашняя пицца с разнообразной любимой начинкой, приготовленная своими руками несомненно составит достойную конкуренцию заказной.
Пицца в домашнем исполнении
Хрустящую пиццу можно испечь из любых ингредиентов, которые имеются в данный момент на кухне и в холодильнике, с разными соусами и вариантами теста. Главные компоненты блюда — это томатный соус и сыр, а последующие варианты начинки добавляются по вкусу и желанию.
Идеальный подход к приготовлению домашней пиццы, удовлетворяющей разные вкусы всех членов семейства — комбинированные начинки на разных ее сегментах.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 1 стакан;
- яйцо — 1 шт;
- сухие дрожжи — 1 ч.ложка;
- молоко — 70 г;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка.
Продукты для начинки выбираются по желанию или по ее наличию, количество зависит от вкусовых предпочтений:
- салями или другая колбаса;
- ветчина;
- маслины;
- грибы;
- помидоры обычные или черри;
- пармезан;
- сыр;
- моцарелла;
- морепродукты;
- базилик;
- перец острый;
- томатный соус;
- зелень.
Процесс приготовления:
- В слегка подогретом молоке растворяют дрожжи, сахар, оставляют на 10 минут в тепле.
- Когда в опара подойдет, выливают ее в просеянную муку, добавляют яйцо, соль и вымешивают до однородности.
- Тесто раскатывают по размеру формы.
- Выкладывают его в смазанную маслом форму, формируют бортики, чтобы начинка не вытекала.
- Подготавливают начинку. Помидоры нарезают кружочками, сыр натирают на крупной терке, зелень мелко нарезают. Все остальные ингредиенты начинки: колбасу, грибы, овощи и т. п. нарезают толстыми полосками.
- Тесто смазывают томатной пастой. Всю начинку, кроме зелени и сыра в произвольном порядке раскладывают по тесту, учитывая вкусы членов семьи.
- Далее всю пиццу посыпают сыром и измельченной зеленью.
- Отправляют в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
- Выпекают в течение 15-20 минут.
Полезные советы
Не используйте дорогостоящие ингредиенты — всегда можно взять для начинки доступные по цене продукты. Оптимально использовать то, что уже есть в холодильнике. Начинка должна быть свежей.
Учитывают тот момент, что консервированные продукты сильно увлажняют пиццу. Поэтому, ложат их немного и предварительно отцеживают лишнюю жидкость.
Домашняя пицца также имеет отменный вкус, тонкую корочку и сочную начинку. Но если вы хотите попробовать настоящую пиццу, то лучше пойти в пиццерию или заказать доставку на дом.