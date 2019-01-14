Как готовить домашнюю пиццу

Пицца заслуженно пользуется любовью и взрослых, и детей. Она прекрасно подойдет для домашних посиделок и для пикника на природе.

Если нет желания возиться с тестом, как вариант, можно сделать заказ пиццы, пройдя по ссылке: origami pizza или приобрести ее в ближайшем супермаркете. Домашняя пицца с разнообразной любимой начинкой, приготовленная своими руками несомненно составит достойную конкуренцию заказной.

Пицца в домашнем исполнении

Хрустящую пиццу можно испечь из любых ингредиентов, которые имеются в данный момент на кухне и в холодильнике, с разными соусами и вариантами теста. Главные компоненты блюда — это томатный соус и сыр, а последующие варианты начинки добавляются по вкусу и желанию.

Идеальный подход к приготовлению домашней пиццы, удовлетворяющей разные вкусы всех членов семейства — комбинированные начинки на разных ее сегментах.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 1 стакан;

яйцо — 1 шт;

сухие дрожжи — 1 ч.ложка;

молоко — 70 г;

соль — щепотка;

сахар — щепотка.

Продукты для начинки выбираются по желанию или по ее наличию, количество зависит от вкусовых предпочтений:

салями или другая колбаса;

ветчина;

маслины;

грибы;

помидоры обычные или черри;

пармезан;

сыр;

моцарелла;

морепродукты;

базилик;

перец острый;

томатный соус;

зелень.

Процесс приготовления:

В слегка подогретом молоке растворяют дрожжи, сахар, оставляют на 10 минут в тепле. Когда в опара подойдет, выливают ее в просеянную муку, добавляют яйцо, соль и вымешивают до однородности. Тесто раскатывают по размеру формы. Выкладывают его в смазанную маслом форму, формируют бортики, чтобы начинка не вытекала. Подготавливают начинку. Помидоры нарезают кружочками, сыр натирают на крупной терке, зелень мелко нарезают. Все остальные ингредиенты начинки: колбасу, грибы, овощи и т. п. нарезают толстыми полосками. Тесто смазывают томатной пастой. Всю начинку, кроме зелени и сыра в произвольном порядке раскладывают по тесту, учитывая вкусы членов семьи. Далее всю пиццу посыпают сыром и измельченной зеленью. Отправляют в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекают в течение 15-20 минут.

Полезные советы

Не используйте дорогостоящие ингредиенты — всегда можно взять для начинки доступные по цене продукты. Оптимально использовать то, что уже есть в холодильнике. Начинка должна быть свежей.

Учитывают тот момент, что консервированные продукты сильно увлажняют пиццу. Поэтому, ложат их немного и предварительно отцеживают лишнюю жидкость.

Домашняя пицца также имеет отменный вкус, тонкую корочку и сочную начинку. Но если вы хотите попробовать настоящую пиццу, то лучше пойти в пиццерию или заказать доставку на дом.