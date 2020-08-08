Почему могут не дать кредитную карту

Многие банки заинтересованы в активном продвижении кредитных карт, и отказы крайне редки, однако случаются. Конечно, банк не желает сообщает истинную причину нежелания сотрудничества, но их обычно 4:

политика банка, связанная с невозможностью кредитовать определенные группы населения (например, ИП или людей со сложностями в прописке);

несоответствие основным требованиям (по возрасту, опять же по прописке, наличию военного билета, закредитованности, ежемесячному доходу, расходам);

несовпадение сведений (например, сокрытие информации об имеющихся кредитах, реальном заработке или месте трудоустройства). Банки обычно проверяют контактную информацию, звоня по указанным телефонам, и поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы по нужному номеру ответили соответствующим образом.

недостатки кредитной истории (просрочки, суды, проданные кредиты, банкротство). В этом случае получить кредитную карту с онлайн-оформлением или при личном визите практически невозможно.

Как повысить шансы на получение кредитной карты

Нужно собрать необходимые документы, подтверждающие достаточный доход: справку по форме банка, бумаги о получении денег из иных источников. Обращаться лучше в тот банк, с которым человек сотрудничал прежде: если не было просрочек, скорее всего, ему, как бывшему клиенту, согласятся выдать кредитку. Подробности здесь.

Необходимо внимательно изучить условия сотрудничества и требования банков к заемщикам. Подавать запросы надо только туда, где нет несоответствия. Не нужно пытаться рассылать заявки во все финансовые организации сразу, так как это только насторожит потенциальных кредиторов – ведь вся информация о запросах и отказах незамедлительно идет в кредитный отчет.

Если есть текущие просрочки, их нужно закрыть, но нужно быть готовым к тому, что сразу эти сведения не появятся в кредитной истории. Также неплохо закрыть мелкие кредиты, чтобы не выглядеть закредитованным – но здесь та же ситуация: в течение нескольких дней эта информация может до БКИ не дойти, и ситуация не поменяется.

Не рекомендуется претендовать на большой лимит, в особенности при небольшом подтвержденном доходе и имеющихся незакрытых ссудах. И, конечно, не нужно рассматривать кредитную карту как вариант «рефинансирования» существующих долгов, потому что проценты по ней обычно в 2 раза превышают ставку по настоящей перекредитации.