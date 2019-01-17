Что значит нишевый парфюм

Заходя в парфюмерный магазин, иногда теряешься от разнообразия предлагаемого товара. И, хоть обычно и покупаешь именно то, что уже выбрал давно и чей аромат считаешь своим, все равно иногда хочется поменять духи.

И тогда обращаешь внимание на наименование нишевая парфюмерия, о которой так много слухов. Так что же это такое? Давайте разбираться вместе.

О парфюмерии

Таковая продукция делится условно на три группы:

Самая распространенная – массмаркет. Это всем доступные товары широкого потребления, ими заполнены полки ларьков на рынках, в подземных переходах, супермаркетов. От них не стоит ждать тонкости и особенности аромата, тщательного подбора сырья и композиций. Luxe – это продукт популярных компаний, выпускающих парфюмерную продукцию, ювелирных и модных домов. Изготавливается такой парфюм тщательно, в него вкладывают огромные инвестиции и силы, творчество, а «раскручивают» с помощью грандиозной рекламной кампании. Нишевый парфюм (производное от французского слова la niche, то есть ячейка или ниша) изготовлен самыми именитыми креативными парфюмерами, с большим опытом, тонким вкусом, особой историей. Они либо работают на известные парфюмерные дома, либо строго индивидуально, не ограничивая себя в творческих порывах и средствах.

Характеристики

Парфюмерия нишевая отличается следующим: