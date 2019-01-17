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Что значит нишевый парфюм

17 января 2019

Заходя в парфюмерный магазин, иногда теряешься от разнообразия предлагаемого товара. И, хоть обычно и покупаешь именно то, что уже выбрал давно и чей аромат считаешь своим, все равно иногда хочется поменять духи. Что значит нишевый парфюм

И тогда обращаешь внимание на наименование нишевая парфюмерия, о которой так много слухов. Так что же это такое? Давайте разбираться вместе.

О парфюмерии

Таковая продукция делится условно на три группы:

  1. Самая распространенная – массмаркет. Это всем доступные товары широкого потребления, ими заполнены полки ларьков на рынках, в подземных переходах, супермаркетов. От них не стоит ждать тонкости и особенности аромата, тщательного подбора сырья и композиций.
  2. Luxe – это продукт популярных компаний, выпускающих парфюмерную продукцию, ювелирных и модных домов. Изготавливается такой парфюм тщательно, в него вкладывают огромные инвестиции и силы, творчество, а «раскручивают» с помощью грандиозной рекламной кампании.
  3. Нишевый парфюм (производное от французского слова la niche, то есть ячейка или ниша) изготовлен самыми именитыми креативными парфюмерами, с большим опытом, тонким вкусом, особой историей. Они либо работают на известные парфюмерные дома, либо строго индивидуально, не ограничивая себя в творческих порывах и средствах.
Что значит нишевый парфюм

Характеристики

Парфюмерия нишевая отличается следующим:

  • сырьем – оно только натуральное, отборное, самого высокого качества, оригинальное, селективное, то есть отборное. Тут роль играет и его местонахождение, и год сбора;
  • необычность – аромат может будить воспоминания, удивлять, шокировать, безумно нравится с первой нотки, смущать. Это может быть запах белого трюфеля, шампанского, меда, табака, кожи, морозной древесины и т.д.;
  • флакон и упаковка обычно строгие, не слишком дорогие и даже не авторские. Но есть и такие, которые сделаны вручную, украшены стразами Сваровски, с именным сертификатом с номером, из хрусталя или ценных материалов — кожи или дерева.
  • объемы – очень маленькие, как правило, в рамках количества сырья, полученного с определенного урожая. В парфюмерные бутики может поступить 1-2 флакона, поэтому ценители записываются на покупку заранее;
  • продается только в нишевых бутиках, походы в которые сравнимы с посещением английского клуба;
  • реклама – она полностью отсутствует. О выходе очередного парфюма распространяется только между «своими»;
  • обязательная легенда создания;
  • стоимость сравнима с парфюмом люксового класса, но никаких скидок и распродаж не бывает.



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