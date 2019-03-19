Что значит дебетовая карта?

Многие в России до сих пор предпочитают не связываться с банками. Как правило, речь идёт о тех потенциальных клиентах, которые пережили крупные финансовые кризисы в конце 90-х, начале 2000-х. В те времена многие банки были объявлены банкротами и по сути, все деньги вкладчиков были потеряны. Однако, сегодня государство осуществляет чёткий контроль за деятельностью банковского сектора. Только те банки, которые располагают государственной лицензией имеют право на предоставление финансовых услуг народонаселению. Также дебетовую карту избегают, потому что полагают, что она подобна кредитной карте. На самом деле всё обстоит следующим образом.

Список дебетовых карт доступен в Интернете. Достаточно проанализировать информацию, чтобы понять, какой банк предоставляет наиболее выгодные условия по открытию и использованию дебетовой карты. Ниже обозначим условия и преимущества её использования.

Дебетовая карта и кредитная карта – это не одно и то же!

В случае с кредитной картой, её владелец имеет дело исключительно с деньгами банка. То есть, все средства, которые находятся на кредитной карте, являются заёмными. На кредитной карте устанавливается определённый процент.

Владелец карты имеет право снять хоть все деньги с кредитной карты (обналичить их) или осуществлять расчёт с её помощью. При этом возвращать полученные средства придётся с процентами.

Причём, если сроки возврата средств были нарушены, банком вполне могут быть наложены штрафные санкции. И, казалось бы, несколько тысяч рублей, которые были потрачены на покупку чего-либо, превращаются в десятитысячный долг.

Но дебетовая карта – это хранилище собственных, личных денег владельца карты. Безусловно, придётся платить какую-то сумму в год для обслуживания карты. Около 1200 рублей/год.

Преимущества дебетовой карты

Среди преимуществ и особенностей использования классической дебетовой карты можно отметить следующие:

на карту можно класть деньги самостоятельно;

карту можно использовать для получения заработной платы/пенсии и т.д.;

картой можно расплачиваться практически всюду;

на карту можно получить денежные займы в микрофинансовых организациях;

картой можно расплачиваться в Интернет-магазинах и т.д.

Отметим, что в большинстве случаев пополнение дебетовой карты осуществляется в кассе банка. Хотя, в сети банкоматов всегда есть несколько единиц, которые способны принимать деньги и зачислять их на баланс карты (банкоматы делятся на Cash-In и Cash-out).

Пополнить баланс карты можно лишь в банкоматах Cash-In.

В видео рассказывается об основных отличиях кредитной и дебетовой карты: