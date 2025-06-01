Что входит в сопровождение сайта
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Что входит в сопровождение сайта

1 июня 2025

После того как сайт создан и начал работу, необходимо выбрать подрядчика, который смог бы обеспечить надлежащее сопровождение сайта. Это означает, что необходимо поддерживать его безопасность и следить за актуальной информацией, размещенной на данном ресурсе. При этом нужно поддерживать правильное функционирование сайта. Существуют специальные компании, которые занимаются поддержкой сайтов.

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В каких случаях требуется сопровождение сайта

Сопровождение потребуется в самом начале запуска сайта, когда будут видны ошибки и недостатки. В этом случае их можно быстро исправить.

Если необходимо продвижение сайта, то понадобится обновление и проработка контента, а также иной сервис, улучшающий положение сайта при выдаче поисковиком.

После продвижения необходимо поддерживать достигнутый результат.

В целом постоянное сопровождение сайта актуально, так как в любой момент возможна вирусная атака, от которой необходима защита, а обновление и улучшение контента должно происходить регулярно.

Если компания не планирует держать в штате специалиста, постоянно занимающегося этими задачами, а также в случае если информация постоянно обновляется и требует контроля, то тогда имеет смысл обратиться к специалистам компаний, занимающихся оказанием услуги сопровождения сайта.

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Из чего стоит сопровождение сайта

Для обеспечения безопасности, функционирования и актуальности информации нужна работа с плагинами и их обновление, актуализация информации внутри сайта, обновление программного обеспечения.

Чтобы обезопасить сайт от вирусной атаки и снизить риск потери информации, нужно регулярно создавать резервные копии сайта.

Необходимо контролировать и отслеживать работу самого сайта, контролировать посещаемость, качество работы и скорость загрузки.

Необходимо наличие актуальных программ защиты сайта от вредоносных атак.

Проведение seo-оптимизации позволит улучшить позиции сайта в поисковой системе и сделает его доступнее для пользователей и потенциальных клиентов.

Улучшение наполненности сайта контентом, добавление новой, актуальной информации и удаление потерявшей свою актуальность.

Чтобы улучшить поведение пользователя, нужно регулярно тестировать функционал сайта, исправлять выявленные ошибки.

Грамотное сопровождение сайта позволит улучшить пользовательское поведение и сделает работу сайта более эффективной и приносящей прибыль своей компании.



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