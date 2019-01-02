Как взять займ с плохой кредитной историей

К сожалению, уровень жизни половины населения страны таков, что для того чтобы позволить себе что-то, или даже просто выжить, люди вынуждены обращаться в банки и оформлять кредит. Если бы по итогу все было так безоблачно и просто. Но, к сожалению, статистика не безоблачна.

Оформляя кредит, наверное, не все до конца и полностью понимают, насколько это серьезно и чревато последствиями. Во многих случаях заканчивается кредит с плохой кредитной историей, после которой клиент заносится в черный список не добросовестных плательщиков и уже никогда не сможет получить кредитование в банковском учреждении. Связанно это с тем, что все банки пользуются одной информационной базой клиентов, по которой могут проверить каждого кандидата на получение кредита.

Но когда необходимость в получении кредитных средств вновь становится актуальной, а банки уже не предоставляет такую услугу, по понятным причинам, люди начинают искать другие варианты получения займа.

Займ, несмотря на плохую кредитную историю

На сегодняшний день количество организаций, которые выдают кредиты абсолютно всем, ни смотря, ни на что, невероятно большое.

Ситуаций с плохой кредитной историей воспользовались умельцы, которые и сами не прочь заработать.

Выдачей кредитов, займов, занимаются так называемые финансовые установы, которые чаще всего удовлетворяют желания своих клиентов. Для получения финансовых средств в такой установе необходимо предоставить лишь:

Паспорт. Идентификационный код. Уже существующую у клиента карту, чтобы в дальнейшем на нее были переведены средства. Могут спросить информацию о месте работы, контакты людей, которые могут подтвердить достоверность вашей информации (но это уже формальность).

После проверки всей информации, в течении нескольких часов, данная установа принимает решение, и клиент получает займ. Для получения займа достаточно достичь 18 лет, и иметь хоть какую-то прибыль. Займ выдается под определенный процент и на определенный период, в большинстве случае период исчисляется днями.

Оформить займ онлайн

Есть вариант получения займа даже не выходя из дома. Для этого достаточно иметь интернет и посетить определенный онлайн – сервис. На сайте, также как и в финансовом учреждении, нужно указать необходимую информацию, только онлайн, и дождаться решения, после которого средства либо будут зачислены на карту, либо же нет.

Здесь также нужно очень внимательно ознакомиться со всей информацией и условиями предоставления займа.