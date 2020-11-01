Владельцы сайтов, которые в большинстве своем являются представителями бизнеса, уже давно поняли, что услуга СЕО продвижения – это не прихоть для тех, кому некуда деть свои деньги. Это жизненно важный комплекс процедур, без которых шансы продвигать свой ресурс, товар и услуги минимальны.

И доверить SEO-продвижение необходимо профессионалам. Самостоятельные попытки справиться с данной задачей – тщетны. В итоге владелец сайта все равно придет к выводу о том, что лучше дело доверить специалистам. Так как речь идет о бизнесе, лучше не тратить на эти попытки свое время и силы, и сразу найти хороших специалистов и заказать SEO продвижение.

Особенности SEO продвижения сайта

Нельзя просто заказать услугу продвижения, которая, например, подразумевает только оптимизацию контента и наполнение его ключевыми запросами. Многие дилетанты, которые плохо разбираются в данном вопросе, уверены, что это главное, что требуется сделать.

На самом деле качественное поисковое продвижение ресурса представляет собой комплекс услуг. Только в этом случае можно получить ощутимый и достаточно долгосрочный результат. Иначе, эффект будет краткосрочным и сайт быстро сместится из первых позиций результатов поиска.

Что входит в комплексное SEO-продвижение сайта

Все мероприятия можно разделить на 2 основные группы. Это оптимизация:

внутренняя

внешняя

Внутренняя оптимизация включает в себя следующие этапы:

внутренний аудит сайта

редактирование и доработка структуры

совершенствование факторов, влияющих на принятие пользователями положительного решения

тестирование

доработка и совершенствование юзабилити

оптимизация и увеличение скорости загрузки сайта

создание контент-плана для продуктов и услуг, которые предлагаются

Внешняя оптимизация включает в себя следующие этапы:

аудит внешнего окружения сайта

ведение ссылочной массы

ведение аккаунтов в социальных сетях

составление контент-плана для соцсетей

размещение контекстной рекламы через Яндекс и Гугл

использование таргетированной рекламы

Все должно быть сделано качественно и в комплексе, потому что одно без другого не работает. Например, если осуществить внутренний аудит сайта, оптимизировать контент, сделать максимально удобный интерфейс, все равно количество пользователей не увеличится, т. к. их специально никто не привлекает.

Если наоборот игнорировать содержание сайта и активно продвигать, то перешедшие по ссылкам пользователи быстро покинут его, т. к. им не понравится контент.