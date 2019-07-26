Как в Инстаграмме набрать много подписчиков

Начинающие блогеры часто задумываются о том, как продвинуться в инстаграмме. Почему инстаграмм? В этой соц.сети зарегистрировано более 1 млрд пользователей, и это число продолжает расти.

Здесь созданы отличные условия для ведения бизнеса и популяризации своей деятельности. Мы составили для вас список из советов, как набрать много подписчиков в инстаграмме. Подробнее о том, как накрутить подписчиков в инсте, вы сможете узнать на сайте piar4you.com.

Составьте стратегию

Ваши публикации не должны быть спонтанными. Если вы планируете стабильно развивать свой профиль, то должны составлять план публикаций минимум на 2 дня вперед. Многие блогеры составляют план и за 2 недели.

Исследуйте конкурентов

Обязательно анализируйте деятельность конкурентов. Найдите в инстаграмме 4-5 блогеров со схожей с вами тематикой и следите за их результатами. Посмотрите, какие приемы они используют в общении с целевой аудиторией, и работает ли это. Не бойтесь использовать чужие приемы для увеличения активности на странице.

Взаимодействуйте с аудиторией

Это основное условие увеличения популярности профиля в инстаграмме. Задавайте вопросы фолловерам, предлагайте делиться впечатлениями и тд. Подписчики должны быть вовлечены в вашу деятельность. Создайте с ними доверие, мотивируя подписчиков и рассказывая различные истории из жизни.

Настройте оформление

Первое впечатление на пользователя оказывает фото профиля и ваше имя в соц.сети. Постарайтесь добавить ключевое слово в имени и логине профиля. К примеру, если вы работаете в салоне, то это слово «barber».

Регулярно публикуйте контент

Старайтесь публиковать по 1-2 записям в день. Для привлечения подписчиков нужна регулярность, особенно на начальных этапах продвижения канала.

Используйте хэштеги

Многие пренебрегают хэштегами и добавляют по 1-2 к одной публикации. На 1 запись вы можете прикрепить до 30 хэштегов, постарайтесь использовать их по максимуму.

Распространяйте информацию в соц.сетях

Если у вас есть странички во вконтакте, фейсбуке, ютубе или на другой платформе, распространяйте там ссылки на ваш профиль. Можете просить друзей оставлять ссылки на ваш инстаграмм на своих страничках.

Заключение

Эти несколько советов помогут вам стать популярней в инстаграмме. Старайтесь анализировать деятельность конкурентов и взаимодействовать с аудиторией. Рекомендуем также воспользоваться накруткой подписчиков. За определенную платку вы получите «живую» аудиторию.