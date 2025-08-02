Если речь идёт про ИТ-аутсорсинг (IT Outsourcing) подразумевается делегирование некоторых задач, а возможно и всего спектра задач, которые касаются информационных технологий, подрядчикам, которые разбираются в данной сфере.

Кратко говоря, предприятие может самостоятельно тратить бюджеты на содержание собственного IT-отдела, а есть возможность предоставить обслуживание, как оборудование, так и софта для профессионалов в этой области, которые досконально знают разнообразные технологические процессы. ИТ-услуги для розничных магазинов и сетей предлагает компания Zerobit.

Спектр основных преимуществ

Прежде всего, речь идет про снижение затрат предприятия, так как не требуются штатные кадры. Также важно подчеркнуть, что благодаря аутсорсингу есть возможность приобрести содействие именно экспертов, которые обладают существенным опытом и знаниями, так как именно на данной деятельности акцентируются.

Соответственно, исходя из этого предприятие приобретает дополнительные возможности:

Сосредоточиться на основном бизнесе;

Гарантировать безопасность;

Создавать стабильность инфраструктуры.

Кратко говоря, бизнес в итоге может не отвлекаться на разнообразные технические проблемы и сложности. Также появляется дополнительная уверенность, о том что инфраструктура в сфере информационных технологий обладает стабильностью.

Причём важно, что аутсорсеры также предоставляют дополнительные гарантии стабильности.

Что входит в ИТ-аутсорсинг

Речь идёт про обслуживание разнообразного оборудования, что включает работу с софтом и исключение разнообразных неполадок. Выполняется ремонт комплектующих, которые также обновляются.

Сотрудники могут подключать разнообразные новые приборы:

Принтеры;

Коммуникации;

Сканеры и МФУ.

Важным компонентом деятельности является поддержка серверов и сетевой инфраструктуры. Выполняется резервное копирование, а также, если такие задачи обладают актуальностью, данные восстанавливаются.

Регулярно выполняется мониторинг работоспособности. Серьёзный акцент делается на кибербезопасности, к примеру, устанавливаются дополнительные межсетевые экраны, антивирусы и контроль доступа на предприятии.

Спектр предлагаемых задач этим, безусловно, не исчерпывается в аутсорсинге, так как также выполняется работа с облачными решениями, телефонией и видеонаблюдением и опционально могут предоставляться услуги по созданию и наладке собственного софта.

Сотрудников возможно привлечь к аудиту информационной инфраструктуры, разобраться с оптимизацией бюджетов данной области и запросить создание оптимальной стратегии развития.