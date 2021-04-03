Что такое временная электронная почта и для чего может понадобиться?

На сегодняшний день существует довольно много ситуаций, когда человеку вдруг оказывается нужна еще одна электронная почта. В такой ситуации значительно удобнее будет воспользоваться временным вариантом, чем создавать обычный email, однако прежде чем пользоваться временной почтой, стоит подробнее ознакомиться с тем, что она собой представляет. Получить временную почту на 10 минут можно с помощью сервиса fex.plus.

Что это за сервис

Это своеобразная платформа, которая предоставляет человеку возможность создать ящик. При этом продолжительность существования такого ящика составляет совсем небольшой период времени.

Например, это может быть двое суток. Если хочется выйти из ящика, а потом снова в него войти, то перед выходом необходимо совершить привычные уже многим манипуляции с QR-кодом.

Конечно, будет предоставлена краткая и понятная инструкция. Впрочем, обычно, когда хотят воспользоваться временной электронной почтой, такое вовсе и не требуется, ведь человек не собирается никуда выходить и потом возвращаться, он все делает сразу.

Важно отметить, что такой сервис обязательно должен располагать достаточно подробными условиями использования, и с ними обязательно стоит ознакомиться.

Только в этом случае получится удостовериться в том, что это порядочная компания, которая не связана ни с какой преступной деятельностью, и не противоречит никаким законам.

К тому же, не возникнет никакого недопонимания функций и других технических особенностей, так что никаких проблем, с этим связанных, также не возникнет.

Когда может понадобиться такая почта

Иногда у человека возникает необходимость срочно получить доступ к той или иной электронной почте, чтобы с кем-то связаться, однако к своей обычной постоянной почте он забыл пароль.

И у него просто нет времени на регистрацию. Впрочем, также временная почта может понадобиться и тем, кто не хочет демонстрировать собеседнику адрес своей обычной почты, например, потому что ему этот человек неприятен, но общаться с ним приходится.

Так что существует множество ситуаций, когда может понадобиться временная электронная почта.

Конечно, важно понимать, что такой сервис не может и не должен обладать всеми теми достоинствами, которыми обладает почта обыкновенная. Он предназначен совсем для другого, так что и достоинства у него иные.

Перед тем, как воспользоваться сервисом временной почты, важно убедиться, что он обладает достойной репутацией. Сделать это возможно, ознакомившись с отзывами в сети интернет.