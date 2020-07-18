Стартапам нужно развиваться, а для этого нужны деньги. Поэтому владельцы ищут инвесторов. На помощь им приходят венчурные фонды. Они отыскивают потенциально успешные бизнесы на стадии их зарождения и вкладывают в них деньги. Подобные фонды являются одним из наиболее рискованных способов коллективного вложения средств.

Больше об венчурных инвестициях можете узнать в моем блоге «Лимон на чай, а сейчас выделим преимущества и недостатки инвестирования в этот инструмент.

Какие бывают венчурные фонды

Размер инвестиционного портфеля. Малый ($1 — 50 млн), Средний($50 — 150 млн), Крупный ($150 млн и больше).

Направление инвестиций. Российские или иностранные стартапы.

Территориальный охват. Округ, Регион, Страна, Весь мир.

Происхождение капитала. Государственный, частный.

Зачем инвестировать в венчурные фонды

Доходность по этому активу оправдывает риски и в среднем составляет 20-30% годовых в долгосрочном периоде. Более того, есть шанс пяти, а то и десятикратного роста вложений, если одна из компаний выстрелит.

Венчурные фонды признаны одним из наиболее рискованных способов вложения средств. По этой причины право вкладывать в них деньги имеют только квалифицированные инвесторы.

Вступая в круг венчурных инвесторов, человек обретает новые связи и подчеркнет для себя новые стратегии и советы. Однако и порог входа тут велик — от $1 млн.

Преимущества инвестиций в венчурные фонды

Инвестор может получить колоссальную прибыль. Бывали случаи, когда вложенный в стартап капитал показывал доходность в 1000% за несколько месяцев. При грамотном управлении и диверсификации венчурного портфеля шанс найти подобный бизнес не так уж мал.

Так как вложения происходят на этапе зарождения компании, инвестор может иметь крупную долю этого бизнеса в будущем.

Недостатки инвестирования в венчурные фонды

Большой риск потерять деньги.

Отсутствие путей выхода и возврата денег. Это можно лишь путем продажи акций, если компания публичная.

Длинный срок инвестиций. Обычно он составляет 7-10 лет.

Ложная аутентичность товара. В процессе развития компании ее изначально инновационный и полностью оригинальный продукт может стать очередной копией того же Facebook или Uber.

Непредвиденные затраты. По мере развития бизнеса может возникнуть потребность в дополнительном финансировании. К сожалению, это частая практика. В таком случае венчурный фонд сразу же выходит из проекта, независимо от внесенной ранее суммы.

Высокий порог входа

2 совета при самостоятельном инвестировании в стартапы

Инвестиции в венчурные фонды может позволить себе не каждый. Поэтому некоторые самостоятельно вкладывают деньги в стартапы. Вот пару советов для таких людей:

Как снизить риски

Чтобы свести шанс потерять все вложенные средства, диверсифицируйте свой венчурный портфель не среди 2-3 компаний, даже если вы в них уверены. Распределяйте свой капитал между десятью, а то и больше бизнесами.

На что обратить внимание

Главная особенность венчурных инвестиций в том что продать свою долю в компании первые 5 лет очень сложно. Это возможно только при условии того, что компания публична.

ТОП 3 российских венчурных фонда

Softline Venture Partners. Основан этот корпоративный фонд группы компаний Softline в 2008 году, его капитал оценивается в $20 млн. Он инвестирует в проекты, связанные с IT сферой, осуществляя финансирование компаний на ранней и посевной стадиях их развития, что способствует выходу их на стабильный рост.

ABRT. Создан в 2006 году, специализируется на инвестициях в компании, занимающиеся разработкой и продажей ПО. Вложения могут быть сделаны им как на посевной стадии, так и на стадии роста.

PBK. Этот фонд является государственным, существует с 2009 года. В работе с ним заинтересованы бизнесмены, осваивающие новейшие научно-технические открытия. Привлекает он и предпринимателей, не желающих подпускать к управлению своей компанией инвестора.

Подводя итоги

Венчурные инвестиции из-за высоких рисков подходят не каждому. Венчурные фонды со своим порогом входа тем более. Только если у вас есть в кармане лишний миллион долларов. Поэтому для обычных инвесторов этот вариант инвестирования закрыт.