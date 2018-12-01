Как провести рекламную кампанию

Реклама нужна, чтобы привлечь много внимания на один или группу определённых товаров. Она может выступать в различных формах и нести уникальную информацию — каждый рекламный стенд привлекает не меньше 100 человек в день.

Карась – рекламное агентство г. Екатеринбург предоставляет полный спектр услуг по привлечению клиентов за очень приятную цену.

План проведения рекламной компании

Чтобы реклама прошла успешно, и появился прирост клиентов, нужно составить список вопросов, которого в дальнейшем строго придерживаться:

какой продукт будет выставлен на продажу;

в каком месте лучше продавать;

в какое время процент продаж больше;

какими способами продажи орудовать;

какую цену изначально выставить;

определиться с целевой аудиторией;

поставить цель продаж;

какую рекламу лучше выбрать, что бы был прирост клиентов.

Не помешало бы провести анализ того, чем занимаются ваши конкуренты, после чего начинать разрабатывать стратегию.

Этапы проведения

Первым делом, нужно определиться с бюджетом. Тратить деньги нужно с умом, поэтому если у вас выделена небольшая сумма, то не стоит заказывать пафосную рекламу, на местных каналах которую будут показывать только ночью.

Просмотрите все возможные способы рекламы, которые будут вписываться в ваш бюджет, например небольшая статья в газете или журнале, посты в интернете, вывески в магазинах и торговых центрах.

Следующим шагом следует определиться с целевой аудиторией. Реклама должна доходить до людей, иначе от нее не будет толку. Вы должны понять, что если ваша компания специализируется на продаже кухонных ножей, то идти на местные телевизионные каналы нет смысла.

Третий шаг – это выбор подходящего варианта рекламных продуктов. Например, можно не печататься в газетах или журналах, а распространять листовки что намного экономнее и эффективнее.

Лучше всего работать в команде, так как есть возможность распределить работу на нескольких человек от чего процесс будет проходить быстрее. Такими сотрудниками могут быть: специалисты по написанию текстов, разработчики дизайна и пиар менеджеры.

Последним шагом будет создание личного стиля. Он должен быть уникальным и привлекательным. Хорошо если стиль будет единым, на всех рекламных площадках, тогда клиенту будет проще ориентироваться на ваш продукт. Чем ярче ваши вывески, объявления, посты и прочее другое тем больше людей обратят на это внимание.