Что такое технология CDN (Content delivery network) и для чего используется

Практически весь бизнес постепенно переходит на работу в интернет. Кто-то полностью работает в сети, другие организации частично. Независимо от сферы деятельности компании, сайта, для того, чтобы добиться успеха, необходимо быть конкурентоспособным.

И речь идет не только о качестве товаров и услуг, но и скорости работы ресурса, загрузки контента. Если все будет слишком долго грузиться, пользователи могут уйти на другие ресурсы.

Кроме того, при многочисленных запросах, нагрузки на основные источники контента возрастают и могут возникать сбои. Система CDN предназначена как раз для того, чтобы таких проблем не возникало. По настоящему глобальную CDN для сверхбыстрой доставки контента по всему миру предлагает компания G-Core Labs.

Что это такое

CDN – это аббревиатура от Content delivery network. Это целая сеть из серверов, которые позволяют ускорить передачу информации до конечного адресата. Делается это за счет копирования наиболее часто запрашиваемых данных в кэш. Этот сервер находится в цепочке ближе всего к конечному получателю, поэтому скорость доставки данных максимальная.

Для чего требуется CDN

Если обобщить, то Content delivery network – работает в интересах любого бизнеса. Это:

повышает конверсию

снижает отказы, т. к. посетителям не нужно долго ждать и они не уходят с сайта

улучшает качество сервиса за счет мгновенной загрузки материалов

улучшает позиции сайта в поисковых системах, потому что скорость работы тоже на это влияет

сокращает расходы, т.к. уменьшается нагрузка на основные серверы

Кроме того, CDN-серверы взаимозаменяемы. Если при повышении нагрузки и возникновении аварии, откажет один сервер, его оперативно заменит другой, где уже хранятся резервные копии данных. Это удобно.

Поэтому в работе сайта, даже при возникновении какой-то аварии или неполадки, ничего не измениться. Страницы также быстро загрузятся, ничего не будет тормозить.

Использование CDN-серверов повысит лояльность пользователей, оптимизирует расходы, позволит активно расширять бизнес, увеличив географический охват. Это актуально не только для тех, кто работает на внутреннем рынке, но и тех, чьи сайты и услуги востребованы за границей.

Как воспользоваться

Для того, чтобы использовать системы CDN, необходимо обратиться в компанию, которая такие услуги предоставляет. Главное, выбрать проверенную и надежную организацию.

Ведь здесь дело не только в том, что она будет хранить информацию и предоставлять ее пользователям. Нужна также гарантия конфиденциальности данных, которые будут храниться на таких серверах.