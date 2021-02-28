Что такое термосумка и чем отличается от сумки-холодильника

Термосумка очень часто применяется людьми в современном мире. Это незаменимый атрибут для тех, кто желает побыть на природе, но боится, что напитки станут горячими, а продукты – испорченными. Приготовленные продукты питания благодаря ей сохранят свои полезные свойства на протяжении длительного периода.

Термосумка холодильник очень удобна для перевозки продуктов. Стоит отметить, что температурный режим может поддерживаться на протяжении суток.

По истечении времени необходимо будет сменить аккумулятор холода или же употребить продукты. Все подобные изделия могут производиться из плотной ткани или же из пищевого пластика.

При этом внутри располагается ПВХ покрытие, благодаря которому температурный режим поддерживается на нужном уровне. При выборе сумки стоит учитывать то, какое количество продуктов в ней будет храниться. Именно это и определит нужный размер термосумки.

Также нужно брать во внимание и свои предпочтения. Для мамочек с детками целесообразно использовать сумку, у которой вместительность не превышает 4 литров. В таковых изделиях очень удобно хранить временные перекусы и напитки.

А вот для пикника на природе всей семьёй очень актуальны сумки с вместительностью до 15 литров. Именно он будет служить хорошим контейнером для остатков пищи от застолья или же для охлаждения напитков.

Для большой компании подойдут сумки, вместительность которых составляет 30 литров. Автохолодильники являются отличным вариантом с большим литражом и автономной системой охлаждения. Если в строении ещё нет холодильника, то можно воспользоваться этим вариантом.

Отличие от сумки холодильника

Сумка холодильник и термосумка созданы из материалов, у которых низкий коэффициент теплопроводности.

Но в холодильнике присутствует система принудительного охлаждения. Эта система является портативной, которая может работать от прикуривателя в авто или же от батареек. Зарядку охладителя стоит периодически проводить.

Благодаря этому продолжительность службы продуктов питания существенно возрастает. Аккумуляторы могут изготавливаться из силикона или геля, солевого раствора.

Температуру они могут удерживать на протяжении 5 – 20 часов. Стоит отметить, что производить зарядку можно несколькими методами. К ним относят микроволновую печь и тёплую воду. Перед выбором нужно точно знать, что именно потребуется и для каких целей изделие будет использоваться.