Что такое стим в играх и как в нем покупать игры
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Что такое стим в играх и как в нем покупать игры

15 июля 2021

Казалось, что со временем компьютерные игры были кануть в Лету, так как интернет и мобильные устройства позволяют открыть для себя какие-то другие возможности и развлечения.

Но, этого не произошло. С развитием интернета обычные компьютерные игры, устанавливаемые локально на ПК, перекочевали в другой формат, а также появилось много новых.

Сейчас наибольшей популярностью пользуются многопользовательские онлайн-игры, где в режиме реального времени играют разные люди, которые могут находиться отдельно друг от друга в пределах одного города, района, страны.

Либо они могут находиться в разных уголках мира. Нет никаких ограничений, касающихся географического положения. Даже те люди, которые никогда не играли в многопользовательские онлайн-игры, знают, что там можно покупать и продавать различное оружие, экипировку и не только.

Понятно что игроки в рамках своего небольшого сообщества могут обмениваться друг с другом информацией о наличии того или иного оружия, бустеров и не только, продавать их друг другу и т.д. Но иногда у партнёра по игре может не оказаться нужных вещей.

Неудивительно, что создание специальной площадки для покупки и продажи игр, а также различных вещей было делом времени. Так была создана площадка Steam. По выгодным ценам найти ключи и аккаунты стим можно на сайте стимплей.

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Что это такое

Это специальная площадка, созданная для любителей компьютерных игр.

Изначально она представляла собой платформу, где можно было продавать и покупать компьютерные игры. Сейчас её можно назвать настоящей социальной сетью для любителей компьютерных игр, где есть форумы, блоги, сообщество.

Это настоящий рай для игрового комьюнити. Кроме того, помимо покупки самих игр, приобретать и продавать здесь можно различные вещи из игр, так как данный вид товара наиболее востребован.

Как покупать и продавать игры в Steam

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Это делается следующим способом:

  • Пополнить свой счёт минимум на 5$
  • Найти через поисковик нужную игру
  • Изучить все условия и информацию о товаре
  • Добавить игру в Корзину
  • Пройти ещё раз процедуру авторизации, так как система просит это сделать повторно
  • Выбрать: для себя покупается игра или в подарок
  • Выбрать удобный способ оплаты
  • Оплатить игру.

После того, как все этапы выполнены, доступ к игре открывается и можно ею пользоваться.

Также пользователи могут выставлять на продажу свои игры или предметы. Предметом могут быть как купленными ранее за деньги, так и полученными в ходе прохождения игр в виде бонусов и т.д.

Кстати в данной системе с недавних пор можно отменить покупку, если не прошло двух недель с момента совершения данной операции, либо игрок провел меньше 2 часов в ней.



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