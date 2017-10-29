Что такое SMM продвижение?

Всё больше предпринимателей понимает, что без активного присутствия в Интернете, пытаться конкурировать практически невозможно. Причём речь идёт не только о конкуренции с иностранным продуктом/услугой, а непосредственно на внутреннем рынке. Существуют различные методики продвижения бизнеса и его рекламы. Однако, SMM успел зарекомендовать себя, как наиболее эффективный способ, демонстрирующий положительный результат в кратчайшие сроки.

На вебсайте Сергей Щербакова Вы сможете прицениться к стоимости продвижения, а также к пакету услуг, который входит в SMM. К сожалению, опыт показывает, что очень немногие представляют себе, что такое SMM и в чём заключены его реальные преимущества в сравнении с аналогичными методами продвижения в сети. Данная публикация позволит расставить все точки над i.

Социальные сети: собирать людей уже не нужно

Социальные сети – это глобальные резервуары трафика. В социальной сети регулярно и неизменно собирается невероятные количества людей. Было бы преступно не использовать такой ресурс, как социальная сеть.

SMM – это комплекс маркетинговых процедур, направленный на выделение заинтересованных людей из общего количества посетителей социальной сети для привлечения в качестве клиентской аудитории к собственному бизнесу.

Положительные аспекты, которыми располагает SMM:

сравнительно доступные по цене способы продвижения;

быстрый эффект;

возможность мониторинга поведения аудитории;

прямая корреляция с конкретными объёмами предполагаемых клиентов и т.д.

Говоря иначе, в сложившихся условиях, установившихся в Интернете, SMM является самым эффективным и перспективным способом для продвижения (неважно чего).

При этом, средства SMM применяются к обыкновенным площадкам (вебсайтам), что обеспечивает более плотную интеграцию в социальные сети. Реклама начинает генерировать сама себя. Достаточно лишь время от времени давать начальный импульс.

Виджеты на сайте и юзабилити

Вся информация, представленная на конкретной площадке, вне зависимости от её направленности, должна иметь возможность «быть расшаренной» максимум в два клика. Это означает, что найденной информацией пользователь сможет поделиться с друзьями, клиентами и т.д. менее, чем за секунду.

При этом пользователь не прилагает фактически никаких усилий.

Достигается это путём установки специальных виджетов, а также плигнов обеспечивающих современный юзабилити сайта. Обязательно на площадке должен присутствовать виджет социальной сети с аватарами пользователей.

Кроме того, продвижение через социальные сети положительным образом сказывается на индексации всей информации поисковыми краулерами. Даже через поисковики заинтересованные пользователя смогут найти Ваш сайт существенно быстрее (если предварительно были применены методики SMM).

Далее приводится подробный семинар, касающийся SMM и комплексного продвижения в социальных сетях: