Что такое смарт-приставка для ТВ и как ее выбрать?

Телевидение сегодня и телевидение 7 лет назад – это совершено разные развлекательные ипостаси. За означенный срок произошёл мощный технологический скачок, который вывел ТВ на качественно новый уровень. Действительно, сегодня подавляющее большинство зрителей смотрят IPTV. Причиной тому служит более разнообразный и качественный контент. Кроме того, любимую передачу или фильм всегда можно посмотреть в записи. Качество картинки в IPTV всегда выше на порядки в сравнении с традиционным цифровым вещанием.

На сайте adtv.com.ua Вы сможете выбрать современную смарт-приставку. Весьма многие даже не представляют себе о чем идёт речь. Данная статья разъяснит технические аспекты выбора. Благодаря этому, Вы сможете абсолютно любой телевизор превратить в современный смарт-объект (обеспечить ему доступ в Интернет и не только).

Технические критерии выбора смарт-приставок

Смарт-приставка (или TV-Box) – это устройство, которое подключается непосредственно к телевизору через видео-выход. Если говорить о современных моделях, подключение выполняется через порт HDMI.

В более возрастных моделях телевизионной техники используются те самые «колокольчики». Также существуют варианты с VGA-портом, но они весьма нераспространенны.

При выборе смарт-приставки рекомендуется уделять внимание следующим критериям:

мощный процессор (4-х или 8-ми ядерный);

дополнительный видеоускоритель;

не менее 2 ГБ RAM;

не менее 8 ГБ HDD.

Очень многие TV-Box строятся на базе ARM-процессоров. В этом случае они будут функционировать под операционной системой Android. Это удобно, так как под Android написано огромное количество бесплатных и полезных приложений.

Однако, есть смарт-приставки, которые работают под Windows. Если Вы предполагаете использовать приставку ещё и для сёрфинга в сети, то этот вариант более привлекателен.

Форм-фактор приставки

Помимо технических характеристик, также рекомендуется обращать внимание и на форм-фактор приставки. Сегодня на рынке их присутствует всего два: бокс и стик. TV-Box – это блок, в котором имеется возможность подключения Интернета через Ethernet.

Кроме того, TV-Box не имеет проблем с перегревом (видеопоток в высоком разрешении весьма нагружает подобные устройства).

Стик – это устройство, похожее внешне на обыкновенную флешку. Преимуществом является компактность. Но, с другой стороны, в этом же и главный минус. Отсутствие места не позволяет разместить большой радиатор.

Отметим, что смарт-приставки не располагают активным охлаждением (охлаждением с использованием кулера).

В видео перечислены 14 правил выбора смарт-приставки для любого телевизора: