Что такое штендер в рекламе

Рекламный штендер – удобный и эффективный вид наружной рекламы. Его несложно изготовить, его стоимость дешевле билборда и считается мобильной.

Что из себя представляет штендер

Часто на улице можно заметить рядом с магазином или компанией-производителем переносную конструкцию с рекламой. Обычно в помещении штендеры служат указателями или информацией, а на улице – рекламой продукции или услуг.

Их конструкция представляет собой листы из металла или пластика на ножках. При установлении его для рекламы любой торговой точки, на листе указывается:

Название;

График работы;

Контакты.

Для более эффективной работы штендера, оформляют фон вокруг информации о магазине, торговом павильоне и т.д.

На фоне указаний о торговой точке обычно имеется яркое изображение, привлекающее внимание потенциальных покупателей, клиентов.

У штендера имеются несколько распространенных названий: рекламная стойка, ститлайн и раскладушка.

Плюсы и минусы в установке штендеров для торговой точки

Не для кого не секрет, что штендер – достаточно надежная конструкция.

Из этого следует, что на рекламу не придется постоянно тратится. Это довольно удобно для небольших магазинов.

Имеются и другие положительные стороны использования рекламного штендера:

Простота установки и перемещения. Штендер устанавливается неподалеку от торговой точки, и переносная конструкция весит не много. Ее вполне можно переносить утром и вечером во время работы торгового павильона.

Износостойкость. Такая рекламная конструкция служит при любой погоде, ее нет необходимости менять часто.

Стоимость. Достаточно дешевый вид наружной рекламы в сравнении с билбордами и растяжками.

Но, помимо этого, имеются и минусы, состоящие из необходимости выносить и заносить штендер каждый день, возможное его падение при сильном ветре, растрескивании краски на нем и иногда кражи.

Последнее встречается крайне редко, но бывает. Чтобы этого избежать, некоторые люди прикрепляют на местности путем нехитрых конструкций, особенно если рядом помимо асфальта и плитки имеется земля или есть возможность прикрепить штендер цепью.

Основные виды рекламных конструкций

Такие рекламные раскладушки разделяют по количеству размещенной рекламы, функциональности и типу поверхности.

Также они различаются по форме. Например, арочная или прямоугольная.

Помимо этого, можно выделить и другие:

Односторонние или двусторонние.

Штендеры-доски. Обычно они требуются для размещения информации об акциях или скидках.

Пластиковые, металлические или деревянные. Первые два – для улицы, третий – в помещении, например, торгового комплекса.

С карманами. Это выглядит как штендер с пластиковыми ячейками. Он обычно пластиковый и туда вставляют бланки, буклеты и т.д.

Светодиодные. Такие конструкции работают круглосуточно, хорошо привлекая внимание потребителей.

Все они направлены на привлечение потенциального покупателя.

Установка подобной рекламы имеет свои правила. Например, максимальные размеры, допустимость подсветки, максимальное расстояние размещения от магазина.

Данная конструкция – распространенный вид наружной рекламы, который чаще всего заказывают соответствующим фирмам.

Но его можно изготовить и самостоятельно.