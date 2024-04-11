Для сохранения некоторых видов продовольственной и промышленной продукции при транспортировке требуется соблюдение определённого температурного режима.
Он задаётся производителем и прописывается в документах конкретный продукт. Для решения этой достаточно сложной задачи применяют специальные изотермические контейнеры.
Они применяются как в бытовых условиях, так и в промышленных масштабах. Изотермические контейнеры в широком ассортименте представлены на сайте https://mirtara.kz/products/izotermicheskie-kontejnery/.
Назначение и конструкция
Главным назначением таких контейнеров считается обеспечение требуемой температуры внутри контейнера в течении длительного периода, например, до начала применения конкретного продукта или в период транспортировки от поставщика к покупателю. Конструктивно такие контейнеры состоят из следующих элементов:
- Прочный металлический корпус, сваренный из стального проката, например, Т-образного профиля.
- С внешней стороны каркас обшит стальными листами (плоскими ил рифлёными).
- Между внутренней и внешней стенкой располагается термоизоляционный материал.
- Мобильности. Они могут быть стационарными или мобильными.
- Способу транспортировки. Их перевозят автомобильным или железнодорожным транспортом. В особых случаях для сокращения времени доставки применяют грузовую авиацию.
- Система естественной или принудительной вентиляции
- Дверь: одинарная или двойная.
- При необходимости устанавливают холодильную установку.
Характеристики и область применения
Изотермические контейнеры классифицируются по следующим характеристикам:
- Геометрическим размерам –это длина, ширина и высота.
- Общей массе груза, который может быть загружен для транспортировки. Он измеряется в тоннах иди футах. Основными типоразмерами считаются: десяти, двадцати, сорока или сорока пяти футовые контейнеры.
- Для какого вида транспорта они предназначены. Они могут быть специальные (предназначенные для одного вида, например, железнодорожные или автомобильные) и бывают универсальные, которые могут перевозиться на любом виде транспорта. Такие контейнеры предназначены для доставки грузов различным транспортом с периодической перегрузкой.
- Создаваемый температурный режим.
- Области перевозки. Контейнеры могут быть для транспортировки грузов в пределах одной страны или для международных перевозок.
- Стоимости.
Основными областями применения изотермических контейнеров считаются:
- Для перевозки продукции охлаждённой или глубокой заморозки.
- Транспортировки плодов и ягод.
- В химической промышленности для доставки химического сырья или готовой продукции.
- В медицине и фармацевтике при транспортировке медицинских препаратов и лекарств.
- В качестве стационарных объектов для хранения продукции требующей специальных условий хранения.