Для сохранения некоторых видов продовольственной и промышленной продукции при транспортировке требуется соблюдение определённого температурного режима.

Он задаётся производителем и прописывается в документах конкретный продукт. Для решения этой достаточно сложной задачи применяют специальные изотермические контейнеры.

Они применяются как в бытовых условиях, так и в промышленных масштабах. Изотермические контейнеры в широком ассортименте представлены на сайте https://mirtara.kz/products/izotermicheskie-kontejnery/.

Назначение и конструкция

Главным назначением таких контейнеров считается обеспечение требуемой температуры внутри контейнера в течении длительного периода, например, до начала применения конкретного продукта или в период транспортировки от поставщика к покупателю. Конструктивно такие контейнеры состоят из следующих элементов:

Прочный металлический корпус, сваренный из стального проката, например, Т-образного профиля.

С внешней стороны каркас обшит стальными листами (плоскими ил рифлёными).

Между внутренней и внешней стенкой располагается термоизоляционный материал.

Мобильности. Они могут быть стационарными или мобильными.

Способу транспортировки. Их перевозят автомобильным или железнодорожным транспортом. В особых случаях для сокращения времени доставки применяют грузовую авиацию.

Система естественной или принудительной вентиляции

Дверь: одинарная или двойная.

При необходимости устанавливают холодильную установку.

Характеристики и область применения

Изотермические контейнеры классифицируются по следующим характеристикам:

Геометрическим размерам –это длина, ширина и высота.

Общей массе груза, который может быть загружен для транспортировки. Он измеряется в тоннах иди футах. Основными типоразмерами считаются: десяти, двадцати, сорока или сорока пяти футовые контейнеры.

Для какого вида транспорта они предназначены. Они могут быть специальные (предназначенные для одного вида, например, железнодорожные или автомобильные) и бывают универсальные, которые могут перевозиться на любом виде транспорта. Такие контейнеры предназначены для доставки грузов различным транспортом с периодической перегрузкой.

Создаваемый температурный режим.

Области перевозки. Контейнеры могут быть для транспортировки грузов в пределах одной страны или для международных перевозок.

Стоимости.

Основными областями применения изотермических контейнеров считаются: