Изотермические контейнеры — что это и какие виды есть
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Изотермические контейнеры — что это и какие виды есть

11 апреля 2024

Для сохранения некоторых видов продовольственной и промышленной продукции при транспортировке требуется соблюдение определённого температурного режима.

Он задаётся производителем и прописывается в документах конкретный продукт. Для решения этой достаточно сложной задачи применяют специальные изотермические контейнеры.

Они применяются как в бытовых условиях, так и в промышленных масштабах. Изотермические контейнеры в широком ассортименте представлены на сайте https://mirtara.kz/products/izotermicheskie-kontejnery/.

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Назначение и конструкция

Главным назначением таких контейнеров считается обеспечение требуемой температуры внутри контейнера в течении длительного периода, например, до начала применения конкретного продукта или в период транспортировки от поставщика к покупателю. Конструктивно такие контейнеры состоят из следующих элементов:

  • Прочный металлический корпус, сваренный из стального проката, например, Т-образного профиля.
  • С внешней стороны каркас обшит стальными листами (плоскими ил рифлёными).
  • Между внутренней и внешней стенкой располагается термоизоляционный материал.
  • Мобильности. Они могут быть стационарными или мобильными.
  • Способу транспортировки. Их перевозят автомобильным или железнодорожным транспортом. В особых случаях для сокращения времени доставки применяют грузовую авиацию.
  • Система естественной или принудительной вентиляции
  • Дверь: одинарная или двойная.
  • При необходимости устанавливают холодильную установку.

Характеристики и область применения

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Изотермические контейнеры классифицируются по следующим характеристикам:

  • Геометрическим размерам –это длина, ширина и высота.
  • Общей массе груза, который может быть загружен для транспортировки. Он измеряется в тоннах иди футах. Основными типоразмерами считаются: десяти, двадцати, сорока или сорока пяти футовые контейнеры.
  • Для какого вида транспорта они предназначены. Они могут быть специальные (предназначенные для одного вида, например, железнодорожные или автомобильные) и бывают универсальные, которые могут перевозиться на любом виде транспорта. Такие контейнеры предназначены для доставки грузов различным транспортом с периодической перегрузкой.
  • Создаваемый температурный режим.
  • Области перевозки. Контейнеры могут быть для транспортировки грузов в пределах одной страны или для международных перевозок.
  • Стоимости.

Основными областями применения изотермических контейнеров считаются:

  • Для перевозки продукции охлаждённой или глубокой заморозки.
  • Транспортировки плодов и ягод.
  • В химической промышленности для доставки химического сырья или готовой продукции.
  • В медицине и фармацевтике при транспортировке медицинских препаратов и лекарств.
  • В качестве стационарных объектов для хранения продукции требующей специальных условий хранения.



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