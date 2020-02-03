Что такое SEO, SMM и контекстная реклама

СЕО — это комплекс определённых мероприятий, которые применяются для внутренней и внешней отделке сайта. Главной задачей является увеличение позиции в результате выдачи запроса. Подробнее о том, что такое СЕО, можно узнать на сайте lezhnyov.ru.
Когда пользователь в строку поиска вводит определённую фразу, то он уже знает, что его интересует и на какой именно вопрос ему необходимо получить точный ответ. Поисковая оптимизация проводится на основании ядра запросов, то есть определённого списка ключевых самых эффективных фраз.
Контекстной рекламой называют разнообразные объявления видео, графического и текстового характера, показываемые пользователю в зависимости от того, какой именно запрос был им введён в строку поиска. Условно её разделяют на рекламу в социальных сетях и на поисковую.
SMM – это совокупность мер, которые направляются на применение медиа социального характера (блоги и социальные сети, хостинги и форумы, а также иные им подобные ресурсы для продвижения рекламы.
Отличия
У каждого из этих каналов продвижения присутствуют свои особые параметры и особенности перед другими. Если сравнивать СЕО с контекстной рекламой, то у каждого присутствуют свои положительные и отрицательные качества. среди самых распространённых преимуществ СЕО отмечают:
- Привлекает лишь целевой трафик.
- Со стороны пользователя вызывает существенное доверие.
- Охватывает значительное количество пользователей.
- Имеет продолжительный эффект.
Но у СЕО имеются и недостатки:
- Нуждается в опыте и специальных знаниях.
- Дорогой вид.
- Имеет много конкурентов.
- Прогноз сделать довольно трудно.
- Алгоритмы постоянно изменяются.
- Может попадать под фильтр/бан.
- В ТОП запрос попадает долго.
Также преимущества присутствуют и у контекстной рекламы. Главными из них принято считать применение для сезонных продаж, для новых проектов это отличный вариант, запуск простой, трафик быстрый, а также присутствует статистика.
К минусам относят дороговизну и небольшое доверие со стороны пользователя сети, большое количество нецелевого трафика при неправильной настройке, высокая конкуренция, работа в рамках бюджета, который был выделен.
SMM обладает такими параметрами как необходимость постоянной работы, точный таргетинг, большой уровень доверия целевого пользователя, развитие бренда и быстрый результат, цена ниже.