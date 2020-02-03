Что такое SEO, SMM и контекстная реклама

СЕО — это комплекс определённых мероприятий, которые применяются для внутренней и внешней отделке сайта. Главной задачей является увеличение позиции в результате выдачи запроса. Подробнее о том, что такое СЕО, можно узнать на сайте lezhnyov.ru.

Когда пользователь в строку поиска вводит определённую фразу, то он уже знает, что его интересует и на какой именно вопрос ему необходимо получить точный ответ. Поисковая оптимизация проводится на основании ядра запросов, то есть определённого списка ключевых самых эффективных фраз.

Контекстной рекламой называют разнообразные объявления видео, графического и текстового характера, показываемые пользователю в зависимости от того, какой именно запрос был им введён в строку поиска. Условно её разделяют на рекламу в социальных сетях и на поисковую.

SMM – это совокупность мер, которые направляются на применение медиа социального характера (блоги и социальные сети, хостинги и форумы, а также иные им подобные ресурсы для продвижения рекламы.

Отличия

У каждого из этих каналов продвижения присутствуют свои особые параметры и особенности перед другими. Если сравнивать СЕО с контекстной рекламой, то у каждого присутствуют свои положительные и отрицательные качества. среди самых распространённых преимуществ СЕО отмечают:

Привлекает лишь целевой трафик.

Со стороны пользователя вызывает существенное доверие.

Охватывает значительное количество пользователей.

Имеет продолжительный эффект.

Но у СЕО имеются и недостатки:

Нуждается в опыте и специальных знаниях.

Дорогой вид.

Имеет много конкурентов.

Прогноз сделать довольно трудно.

Алгоритмы постоянно изменяются.

Может попадать под фильтр/бан.

В ТОП запрос попадает долго.

Также преимущества присутствуют и у контекстной рекламы. Главными из них принято считать применение для сезонных продаж, для новых проектов это отличный вариант, запуск простой, трафик быстрый, а также присутствует статистика.

К минусам относят дороговизну и небольшое доверие со стороны пользователя сети, большое количество нецелевого трафика при неправильной настройке, высокая конкуренция, работа в рамках бюджета, который был выделен.

SMM обладает такими параметрами как необходимость постоянной работы, точный таргетинг, большой уровень доверия целевого пользователя, развитие бренда и быстрый результат, цена ниже.