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Что такое SEO, SMM и контекстная реклама

3 февраля 2020

СЕО — это комплекс определённых мероприятий, которые применяются для внутренней и внешней отделке сайта. Главной задачей является увеличение позиции в результате выдачи запроса. Подробнее о том, что такое СЕО, можно узнать на сайте lezhnyov.ru.

Когда пользователь в строку поиска вводит определённую фразу, то он уже знает, что его интересует и на какой именно вопрос ему необходимо получить точный ответ. Поисковая оптимизация проводится на основании ядра запросов, то есть определённого списка ключевых самых эффективных фраз.

Контекстной рекламой называют разнообразные объявления видео, графического и текстового характера, показываемые пользователю в зависимости от того, какой именно запрос был им введён в строку поиска. Условно её разделяют на рекламу в социальных сетях и на поисковую.

SMM – это совокупность мер, которые направляются на применение медиа социального характера (блоги и социальные сети, хостинги и форумы, а также иные им подобные ресурсы для продвижения рекламы.

Отличия

У каждого из этих каналов продвижения присутствуют свои особые параметры и особенности перед другими. Если сравнивать СЕО с контекстной рекламой, то у каждого присутствуют свои положительные и отрицательные качества. среди самых распространённых преимуществ СЕО отмечают:

  • Привлекает лишь целевой трафик.
  • Со стороны пользователя вызывает существенное доверие.
  • Охватывает значительное количество пользователей.
  • Имеет продолжительный эффект.

Но у СЕО имеются и недостатки:

  • Нуждается в опыте и специальных знаниях.
  • Дорогой вид.
  • Имеет много конкурентов.
  • Прогноз сделать довольно трудно.
  • Алгоритмы постоянно изменяются.
  • Может попадать под фильтр/бан.
  • В ТОП запрос попадает долго.

Также преимущества присутствуют и у контекстной рекламы. Главными из них принято считать применение для сезонных продаж, для новых проектов это отличный вариант, запуск простой, трафик быстрый, а также присутствует статистика.

К минусам относят дороговизну и небольшое доверие со стороны пользователя сети, большое количество нецелевого трафика при неправильной настройке, высокая конкуренция, работа в рамках бюджета, который был выделен.

SMM обладает такими параметрами как необходимость постоянной работы, точный таргетинг, большой уровень доверия целевого пользователя, развитие бренда и быстрый результат, цена ниже.



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  • Марго: Такое ощущение, что статью писал человек, который вообще о маркетинге толком и не знает… Но зато знает,...
  • Ирина: Далеко не каждому человеку удается добиться успеха. Многим не хваетает целеустремленности и силы духа. Нужно...
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