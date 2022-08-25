Что такое СЕО продвижение сайта простыми словами

Успех бизнеса зависит от рекламы. Миллионы целевых клиентов ежедневно ищут услуги и товары в поисковых системах интернета. А тысячи конкурентов по бизнесу предлагают им это.

Большинство клиентов останавливаются на интересующих предложениях с первой страницы поиска. И если объявление или ссылка на сайт не находится на первых страницах поисковых систем, никто их не увидит.

Средства на рекламу потратятся впустую. SEO продвижение эффективно приводит целевую аудиторию (ЦА) на сайт со всех уголков интернета. Для этого сайт выводится в ТОП-10 поисковых систем. Заказать эффективное SEO-продвижение в Красноярске можно в маркетинговом агентстве “Инженеры продаж”.

Суть СЕО продвижения

Аббревиатура SEO с английского расшифровывается, как оптимизация выдачи поисковых систем.

Это комплекс работ по улучшению сайта, цель которых – обеспечение стабильного массового потока целевых клиентов, и постоянный рост прибыли. SEO продвижение условно разбито на две категории работ:

Внутренняя оптимизация. Это регулярная инвентаризация сайта любого уровня.

Внешняя оптимизация продвигает сайт по тематике, и борется с конкурентами. Приводит и увеличивает ЦА.

Затраты на продвижение многократно окупаются получаемыми выгодами и прибылью.

Внутренняя оптимизация

В состав работ входят:

Аудит состояния сайта, улучшение структуры, чтобы поисковые роботы правильно его индексировали. Формирование человекопонятных ссылок, карты сайта, удобного меню.

Составляется семантическое ядро с ключевыми словами и фразами.

Удаляются пустые страницы и неработающие ссылки.

Создается уникальный и качественный контент. Создаются мета-теги по страницам с СЕО заголовками и мета-описаниями.

Перелинкуются ссылки с удобным переходом на страницы.

Нужно время для возраста ресурса.

Модифицируются коды, ведутся микроразметки .

Устанавливаются плагины оптимизации – кэширования, сжатия медиа.

Итогом работ по этапу являются:

Сайт быстро загружается для пользователей.

Страницы адаптивны для мобильных устройств.

Сайтом удобно пользоваться, юзабилити улучшает поведенческий фактор.

Сниппет привлекает клиента в поисковой странице.

Внешняя оптимизация

Техническая оптимизация.

Сайт должен хорошо узнаваться роботами поиска. Для этого:

Ресурс регистрируется в поиске систем Яндекс, Майл.ru, Гугл.

Увеличение ссылочной массы на сайт в сторонних ресурсах. Покупка таких ссылок.

Активное продвижение в социальных сетях.

Повышается

CTR и конверсия посадочных страниц.

Повышение доверия роботов к домену.

Продвижение ведется белыми методами, без автоматизированных накруток. Тогда системы не будут отправлять сайт в бан, а держать в ТОП.

Итогом общей оптимизации является постоянно растущий трафик лидов, что приводит прибыли и другим выгодам.