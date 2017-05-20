Зачем нужна справка об отсутствии судимости

Справка о несудимости – документ, свидетельствующий, что лицо не имеет проблем с законом. Выдается в государственных органах и уполномоченных частных компаниях.

Требуется, как правило, в случаях оформлений визы, устройства на работу за пределами страны, для получения другого гражданства, вида на жительство, восстановления внутреннего паспорта, получении кредита в банке.

Иногда такого рода документ может требоваться не только из Украины, но из других стран, в которых заказчик ранее жил или учился на протяжении более, чем пол года.

Если вы находитесь в Украине, то вам будет не тяжело получить такой документ. Но взять справку из других стран, где приходилось жить в прошлом, будет более сложно. Такая проблема встречается часто.

Порядок выдачи и сроки будет отличаться, смотря в какой стране, заказываете ее. Иногда такой документ выдается месяцами. Это связано с тем, что будет требоваться апостиль, то есть легализация в стране.

Много стран выдают справку об отсутствии судимости только при письменном запросе. В ином случае, нужно будет заказать документ исключительно при личной встрече, доверенного на получение лица (друга, родственника). Нужна будет доверенность.

Бывают случаи, когда потребуется посещение консульства или представительства другой страны. Есть страны, которые не выдают такой документ в принципе.

Для проживающих в нашей стране нужно будет лично с наличием паспорта подать заявление в соответствующий государственный орган. Кроме этого, потребуется квитанция об оплате сбора.

Срок рассмотрения колеблется от одного дня до месяца. Это зависит от степени срочности и места подачи заявления. В государственном органе пересылка готовой справки невозможна.

Если место проживания за территорией страны, то получить в Украине справку о несудимости можно таким образом:

Обратившись в посольство. Документ сделают через МИД. Сроки зависят от того, насколько быстро сработают гос. органы. Если обратиться доверенный человек. Для этого нужно будет копия удостоверяющего личность документа, доверенность.

Перед тем, как обратиться за справкой, доверенности, что легализированы в Украине, нужно будет перевести на государственный язык и заверить у нотариуса.

А после того, как документ получен, иногда потребуется легализация консульства или апостиль на оригинал и на заверенный нотариусом перевод.

Итак, выше описана процедура получения документа. Также вы можете воспользоваться услугами частных компаний, которые сделают все даже по звонку (с предоставлением копий документов) и в положенный срок (от одного до трех дней).

Возможно, что оплатить за нее нужно будет больше, но вы будете уверены, что получите в оговоренный срок и без очередей и нервов.

В государственных структурах вы простоите в очереди, потом попадете к нескольким специалистам, если неверно заполните анкету, то вам придется снова приходить на следующий день.

Все это можно избежать, если позвонить и записаться на прием в частную уполномоченную в данных вопросах фирму. Приветливые менеджеры с радостью подскажут дальнейшие действия.

Возможно, что ваше присутствие будет необязательно. Достаточно будет прийти с оригиналом удостоверяющего личность документа уже получать справку несудимости.

Например в Киеве справкой о несудимости, точнее ее оформлением занимается такая фирма. А вообще много других бюро переводов занимаются выдачей таких справок. Здесь можно успешно апостилировать документ и заверить нотариально.

Современные компании предлагают услуги квалифицированных специалистов, вежливого обслуживания и надежной репутации.

Полученные знания и многолетний опыт сотрудников позволяют быстро и качественно решить любой возникающий вопрос с учетом всех нюансов законодательства.

Далее на видео вы можете ознакомиться с тем, где можно получить справку об отсутствии судимости.