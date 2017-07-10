Что такое режущий плоттер?

Режущий плоттер (также его называют каттером) весьма распространён в полиграфической деятельности. Причём, сфера его применения невероятно широка. Суть оборудования сводится к тому, что он обеспечивает фигурное вырезание из листа материала, уложенного на его рабочую поверхность.

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Дополнительное использование программного обеспечения

Безусловно, каттер сам по себе не в состоянии обеспечивать обработку материала. Для этого им должен управлять компьютер. Причём управление осуществляется при помощи специализированного программного обеспечения.

В ПО закладывается проект, на основании которого намечаются линии реза.

Оборудование может отличаться по различным параметрам:

возможность работы только с конкретными материалами;

ширина обрабатываемого материала;

максимальная толщина материала и т.д.

Под материалом понимается бумага (ватман), картон, виниловая плёнка или что-то аналогичное. Для резки пластиков уже используется другое оборудование.

При этом необходимо понимать, что резка выполняется в полностью автоматическом режиме. В случае, даже если оборудование обесточат (резко пропало энергопитание), процесс в дальнейшем продолжиться с той же позиции, на которой был остановлен.

Сфера применения режущих плоттеров

Как уже было сказано выше, основная сфера применения – реклама. Однако, с таким же успехом режущий плоттер может быть использован для производства швейных лекал или оформления витрины.

В дизайне интерьеров также не обойтись без режущего плоттера, так как именно на нём возможно создание чётких и сложных трафаретов, которые производятся на самоклеющейся плёнке.

Также вышеозначенное оборудование используется для оформления транспорта. Как правило, речь идёт о коммерческом транспорте фирм и компаний, заинтересованных в нанесении рекламной информации на автомобили.

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В видео демонстрируется режущий плоттер в работе: