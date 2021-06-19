Что такое пультовая охрана частного дома и как она делается

Еще лет 20 назад позволить себе охрану дома могли только очень состоятельные люди. Да и речь шла тогда, не о стандартных ломах, а о настоящих виллах и особняках. Сейчас же все чаще услуги охраны заказываются обычными людьми для среднестатистических домов.

Связано это с тем, кто услуга по цене стала доступнее, технологии существенно продвинулись вперед. Да и сами люди более серьезно и ответственно относятся к своей безопасности. Очень востребованной сейчас является услуга пультовой охраны., которую в Ростове-На-Дону предлагает охранное агентство "Дружина" drujina.ru.

Что такое пультовая охрана

Это стандартная система охраны, которая может включать камеры, датчики и так далее. Только на самом объекте нет охранников и службы безопасности, так как это было бы слишком дорого для среднестатистического человека.

Тем не менее, в случае возникновения опасной ситуации на объект выезжает группа быстрого реагирования (ГБР). Они находятся не на объекте, а в пункте централизованной охраны (ПЦО). Если сигнал поступает, ГБР выезжает на объект для выяснения обстоятельств, предотвращения хищения имущества и других преступлений. Иногда сигнал может быть ложным.

Например, датчик сработал из-за какой-то другой причины, не связанной с несанкционированным проникновением. Несмотря на это, раз сигнал поступил ГБР все равно выезжает. Поэтому уровень безопасности высокий при пультовой охране.

Как устроена пультовая охрана

«Начинка» самой охранной системы внутри дома может быть разной и включать большое количество камер, датчиков и так далее. Многое зависит еще и от площади объекта, количества этажей, прилегающей территории и других параметров.

Проект лучше составлять вместе со специалистом, чтобы все уязвимые зоны были доступны визуально для камер и везде были установлены датчики.

Сигналы от датчиков поступают в приемно-контрольный прибор (ППК). Оттуда информация оперативно передается уже охранной компании в пульт централизованного наблюдения. Для передачи этого сигнала могут быть использованы следующие способы:

Телефонная линия

GSM

GPRS

Радиоканал.

Как только получен сигнал, ГБР оперативно выезжает на объект.

Лучше всего сначала найти компанию, которая предлагает услуги пультовой охраны, а затем покупать и устанавливать оборудование. Иначе, может случиться так, что клиент купить оборудование, но не сможет заключить договор с охранной компанией только потому, что она не поддерживает работу с имеющейся моделью ППК.

Все эти моменты лучше согласовать вместе.