На чем печатают баннеры

В век технического прогресса реклама не только двигает торговлю, но и сама стремительно видоизменяется и осваивает новые технологии.Если раньше печать плакатов, рекламных щитов велась только на бумаге, то сейчас материалов для печати множество.

И эти современные материалы не только качественны, но и способны долгое время радовать глаз яркостью красок и многообразием форм. Чтобы заказать печать баннеров и быть уверенным в качестве изделия, дело необходимо доверить профессионалам.

Что нужно знать перед заказом

Необходимо определиться, какой срок использования необходим для баннера.

Какой размер будет у него.

Какой вид крепежа будет использоваться.

Где будет размещен баннер — на открытом воздухе или в помещении.

Будет ли он демонтироваться и монтироваться снова.

Если все эти моменты ясны и понятны, то берите в руки эскиз и вперед — к исполнителю.

Характеристики материалов

Современная промышленность предлагает для изготовления баннеров ламинированное и литое полотно.

Давайте разбираться в их особенностях. Ламинированный материал изготовляется путем спаивания двух слоев пленки, что придает ему прочность и гибкость. Можно сделать такое полотно матовым или глянцевым. Такой вид материала относительно недорогой.

Следующий способ изготовления полотен для баннеров – литье. За основу берется сетка, ячейки которой заливаются. Пропуская такую сетку через специальную машину, которая выравнивает слой и делает его равномерным, получаем полотно. Этот вариант дороже, чем предыдущий, однако прочность полотна в несколько раз выше и срок его службы значительно дольше.

Обязательно проконсультируйтесь перед заказом баннера со специалистами, как данный материал поведет себя при свертывании, не сотрется ли изображение, не появятся ли заломы, которые испортят визуальное восприятия картинки.

Поинтересуйтесь где произведено баннерное полотно. Китайское качество оставляет желать лучшего. Часто изображение на нем быстро выцветает, в зимний период само полотно может трескаться.

Более высокое качество у корейских и японских материалов. Они стойко переносят агрессивное влияние среды, например, прямые солнечные лучи или осадки. Их полотно при разрыве не вытягивается, поэтому есть возможность подклеить его.

А лучше, чтобы не ошибиться обращайтесь к проверенным фирмам, которые работают на рынке рекламных услуг уже ни один год.