он думал и был вознагражден идеей
ДНК тест в Харькове: преимущества прохождения в частной лаборатории
4 сентября 2018

Ситуации в жизни могут складываться по-разному. Подчас так, как не присниться ни в одном страшном сне. Однако, самое мерзкое и отвратительное – предательство, обман. Дети – это счастье. Означенное утверждение является верным, если рождение детей является запланированным родителями. Если предполагаемый отец сомневается в собственной причастности к зачатию ребёнка, больше нет необходимости гадать и разглядывать младенца (ища родинки, сравнивая цвет глаз, волос и т.д.). ДНК тест с 99% точностью способен определить отцовство.

ДНК тест в Харькове

Пройти ДНК тест в Харькове можно и в частной клинике. Подобный подход практикуется очень многими желающими. Дело в том, что частники не придают особого значения целям и желаниям своих клиентов. Достаточно оплатить соответствующую услугу и анализ будет выполнен абсолютно анонимно. Естественно, личные данные не подвергаются разглашению.

Никто и не узнает о проведении теста

Никто и не узнает о проведении теста

Уровень современной медицины поднялся настолько высоко, что для проведения полноценного ДНК анализа нужны лишь небольшие частички, содержащие необходимые клетки.

Таковыми частичками можно считать:

  • волосы;
  • ногти;
  • слюну;
  • кровь.

Безусловно, проще всего собрать волосы или обрезанные части ногтей. Всё, что требуется от заказчика анализа, положить образцы в специальный контейнер и отправить его на указанный адрес.

Отметим, что анализ ДНК проводится достаточно долго. Специалисты dnk-test.com.ua, по сути, проводят анализ несколько раз, так как берётся несколько (до 15) участков из образца. Но благодаря этому вероятность ошибки сводится к нулю.

Получение результатов анализов по электронной почте

Получение результатов анализов по электронной почте

Появляться в лаборатории в принципе не потребуется. Результаты ДНК-теста будут направлены на указанный электронный адрес при регистрации. В подавляющем большинстве случаев цифры либо максимально высоки (отцовство подтверждено), либо минимальны (отцовство опровергнуто).

Желающий получить гарантированный результат, должен обращаться исключительно к профессионалам. Под профессиональной лабораторией подразумевается группа специалистов, обладающих соответствующим технологическим оснащением.

Если Вы хотите нивелировать все риски ошибки (возвести результат в абсолют), можно заказать выполнение теста сразу в нескольких независимых лабораториях.

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В видео рассказывается, как осуществляется ДНК-тест на отцовство:

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