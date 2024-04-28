Как создать хороший сайт для своего бизнеса

Современный бизнес независимо от своих масштабов и сферы деятельности должен иметь собственный корпоративный сайт. В зависимости от выбранных маркетинговых каналов и особенностей бизнес-модели помимо классического корпоративного сайта могут также понадобиться:

Собственный интернет-магазин.

Сайты для оказания онлайн-услуг.

Сайт-визитка (как замена корпоративного сайта или дополнение к нему).

Лендинги для отдельных товаров и услуг.

Форумы и другие платформы для общения с клиентами.

Другие специфические сайты.

Поэтому мы решили рассказать вам о том, что нужно учитывать при разработке сайта для бизнеса и сколько будет стоить сделать сайт (стоимость в Беларуси). А если вы хотите создать сайт, цена в Беларуси будет оптимальной у студии Webmaker.

Правила создания успешного коммерческого вебсайта

Ведущие специалисты по сетевому маркетингу собрали шесть советов по разработке сайтов для бизнеса:

На сайте должно быть место, где посетители могут оставить отзыв о продуктах компании и общаться с ее представителями.

Корпоративный сайт обязательно должен иметь новостную ленту и информационный блог. Во всех материалах, размещаемых в этих разделах, должна быть кнопка, позволяющая поделиться ссылкой на публикацию во всех популярных соцсетях. Это позволит привлечь на сайт трафик по информационным запросам и повысить охват.

Помните, что люди не очень любят читать длинные тексты, и отдают предпочтение фото и видео. Сделайте сайт максимально легким и удобным в использовании и не забывайте о визуальном контенте.

Дайте возможность вашим посетителям совершать покупки онлайн (и оплачивать их с помощью банковских карт).

Следите за актуальностью и качеством размещаемой в публикациях информации. Ваши новости и блог должны быть живыми, интересными, достоверными и свежими.

Покажите, что за каждой публикацией стоят живые люди. Заполняйте раздел контактов и «О компании», проставляйте авторство новостей и публикаций в блоге.

Сколько стоит разработать сайт с нуля

Стоимость разработки интернет-сайтов сейчас составляет от 1 200 BYN. Цена этой услуги формируется с учетом следующих основных факторов:

Желаемый объем сайта.

Требуемый функционал.

Внешние сервисы, с которыми необходимо подключить интеграцию.

Количество языковых версий.

Требования к верстке и структуре.

Порядок разработки – готовый шаблон, адаптация шаблона, полное написание всего сайта с нуля.

Желаемая срочность разработки сайта.

Действующие акции в выбранной цифровой студии.

Уточнить актуальную стоимость разработки коммерческих сайтов разного объема и назначения можно, связавшись с сотрудниками студии Webmaker по телефону +375 (29) 272-98-89.