Как создать хороший сайт для своего бизнеса

Современный бизнес независимо от своих масштабов и сферы деятельности должен иметь собственный корпоративный сайт. В зависимости от выбранных маркетинговых каналов и особенностей бизнес-модели помимо классического корпоративного сайта могут также понадобиться:
- Собственный интернет-магазин.
- Сайты для оказания онлайн-услуг.
- Сайт-визитка (как замена корпоративного сайта или дополнение к нему).
- Лендинги для отдельных товаров и услуг.
- Форумы и другие платформы для общения с клиентами.
- Другие специфические сайты.
Поэтому мы решили рассказать вам о том, что нужно учитывать при разработке сайта для бизнеса и сколько будет стоить сделать сайт (стоимость в Беларуси). А если вы хотите создать сайт, цена в Беларуси будет оптимальной у студии Webmaker.
Правила создания успешного коммерческого вебсайта
Ведущие специалисты по сетевому маркетингу собрали шесть советов по разработке сайтов для бизнеса:
- На сайте должно быть место, где посетители могут оставить отзыв о продуктах компании и общаться с ее представителями.
- Корпоративный сайт обязательно должен иметь новостную ленту и информационный блог. Во всех материалах, размещаемых в этих разделах, должна быть кнопка, позволяющая поделиться ссылкой на публикацию во всех популярных соцсетях. Это позволит привлечь на сайт трафик по информационным запросам и повысить охват.
- Помните, что люди не очень любят читать длинные тексты, и отдают предпочтение фото и видео. Сделайте сайт максимально легким и удобным в использовании и не забывайте о визуальном контенте.
- Дайте возможность вашим посетителям совершать покупки онлайн (и оплачивать их с помощью банковских карт).
- Следите за актуальностью и качеством размещаемой в публикациях информации. Ваши новости и блог должны быть живыми, интересными, достоверными и свежими.
- Покажите, что за каждой публикацией стоят живые люди.
Заполняйте раздел контактов и «О компании», проставляйте авторство новостей и публикаций в блоге.
Сколько стоит разработать сайт с нуля
Стоимость разработки интернет-сайтов сейчас составляет от 1 200 BYN. Цена этой услуги формируется с учетом следующих основных факторов:
- Желаемый объем сайта.
- Требуемый функционал.
- Внешние сервисы, с которыми необходимо подключить интеграцию.
- Количество языковых версий.
- Требования к верстке и структуре.
- Порядок разработки – готовый шаблон, адаптация шаблона, полное написание всего сайта с нуля.
- Желаемая срочность разработки сайта.
- Действующие акции в выбранной цифровой студии.
Уточнить актуальную стоимость разработки коммерческих сайтов разного объема и назначения можно, связавшись с сотрудниками студии Webmaker по телефону +375 (29) 272-98-89.