Как создать хороший сайт для своего бизнеса
идеи за чашечкой кофе

Как создать хороший сайт для своего бизнеса

28 апреля 2024

Современный бизнес независимо от своих масштабов и сферы деятельности должен иметь собственный корпоративный сайт. В зависимости от выбранных маркетинговых каналов и особенностей бизнес-модели помимо классического корпоративного сайта могут также понадобиться:

  • Собственный интернет-магазин.
  • Сайты для оказания онлайн-услуг.
  • Сайт-визитка (как замена корпоративного сайта или дополнение к нему).
  • Лендинги для отдельных товаров и услуг.
  • Форумы и другие платформы для общения с клиентами.
  • Другие специфические сайты.

Поэтому мы решили рассказать вам о том, что нужно учитывать при разработке сайта для бизнеса и сколько будет стоить сделать сайт (стоимость в Беларуси). А если вы хотите создать сайт, цена в Беларуси будет оптимальной у студии Webmaker.

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Правила создания успешного коммерческого вебсайта

Ведущие специалисты по сетевому маркетингу собрали шесть советов по разработке сайтов для бизнеса:

  • На сайте должно быть место, где посетители могут оставить отзыв о продуктах компании и общаться с ее представителями.
  • Корпоративный сайт обязательно должен иметь новостную ленту и информационный блог. Во всех материалах, размещаемых в этих разделах, должна быть кнопка, позволяющая поделиться ссылкой на публикацию во всех популярных соцсетях. Это позволит привлечь на сайт трафик по информационным запросам и повысить охват.
  • Помните, что люди не очень любят читать длинные тексты, и отдают предпочтение фото и видео. Сделайте сайт максимально легким и удобным в использовании и не забывайте о визуальном контенте.
  • Дайте возможность вашим посетителям совершать покупки онлайн (и оплачивать их с помощью банковских карт).
  • Следите за актуальностью и качеством размещаемой в публикациях информации. Ваши новости и блог должны быть живыми, интересными, достоверными и свежими.
  • Покажите, что за каждой публикацией стоят живые люди.

    Заполняйте раздел контактов и «О компании», проставляйте авторство новостей и публикаций в блоге.

Сколько стоит разработать сайт с нуля

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Стоимость разработки интернет-сайтов сейчас составляет от 1 200 BYN. Цена этой услуги формируется с учетом следующих основных факторов:

  • Желаемый объем сайта.
  • Требуемый функционал.
  • Внешние сервисы, с которыми необходимо подключить интеграцию.
  • Количество языковых версий.
  • Требования к верстке и структуре.
  • Порядок разработки – готовый шаблон, адаптация шаблона, полное написание всего сайта с нуля.
  • Желаемая срочность разработки сайта.
  • Действующие акции в выбранной цифровой студии.

Уточнить актуальную стоимость разработки коммерческих сайтов разного объема и назначения можно, связавшись с сотрудниками студии Webmaker по телефону +375 (29) 272-98-89.



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