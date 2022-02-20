Как работает сканер штрих кода и как им пользоваться?

Штрих-код представляет собой зашифрованную графически информацию. Визуально штрих-код – это набор из вертикальных полос различной толщины. Считаются штрих-коды при помощи специального оборудования. Благодаря сканеру происходит моментальная расшифровка и вывод массива информации о товаре на дисплей монитора. Обратим внимание читателя на то, что подавляющее большинство сканеров штрих-кодов являются периферийным оборудованием. Это означает, что без компьютера сканер работать не сможет.
На сайте https://favorit-scan.ru/skanery-shtrikh-koda/2011-besprovodnoj-2d-skaner-shtrikh-koda-atol-sb-2109-bt-usb-chyornyj.html представлена одна из наиболее востребованных моделей сканеров штрих-кодов. Модель может функционировать по беспроводному каналу связи Bluetooth, что существенно упрощает эксплуатацию.
Разновидности сканеров
Рынок предлагает следующие типы упомянутого оборудования:
- 2D-сканер (самый распространённый тип);
- контактный;
- лазерный.
Контактные сканеры постепенно уходят в прошлое. Использовать их можно только в случае близкого подношения к штрих-коду. Это увеличивает временные сроки считывания графического изображения.
Лазерные сканеры весьма популярны. Их легко наводить на штрих-код. Нередко именно такие сканеры располагаются в терминалах самообслуживания в современных супермаркетах (ими успешно пользуются клиенты, не имея опыта работы с подобным оборудованием).
Применение сканера обуславливается желанием руководства к автоматизации, а также минимизации ошибок при учёте, отпуске товара.
Формирование чеков при помощи сканеров штрих-кодов
Сканер легко интегрируется в бухгалтерское программное обеспечение. Яркий пример – использование сканеров на кассах. Отпуская товар покупателю, кассир считывает штрих-коды, получая моментально полный комплекс информации о товаре:
- актуальная цена;
- действующие акции и т.д.
Информация формируется программным обеспечением в чек, рассчитывается общая стоимость набора товаров.
Используя сканер, компания одновременно отпускает товар и формирует учётную документацию. Означенный подход позволяет достигать высокой скорости обслуживания.
В видео рассказывается принцип работы сканера штрих-кодов: