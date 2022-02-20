Как работает сканер штрих кода и как им пользоваться?

Штрих-код представляет собой зашифрованную графически информацию. Визуально штрих-код – это набор из вертикальных полос различной толщины. Считаются штрих-коды при помощи специального оборудования. Благодаря сканеру происходит моментальная расшифровка и вывод массива информации о товаре на дисплей монитора. Обратим внимание читателя на то, что подавляющее большинство сканеров штрих-кодов являются периферийным оборудованием. Это означает, что без компьютера сканер работать не сможет.

На сайте https://favorit-scan.ru/skanery-shtrikh-koda/2011-besprovodnoj-2d-skaner-shtrikh-koda-atol-sb-2109-bt-usb-chyornyj.html представлена одна из наиболее востребованных моделей сканеров штрих-кодов. Модель может функционировать по беспроводному каналу связи Bluetooth, что существенно упрощает эксплуатацию.

Разновидности сканеров

Рынок предлагает следующие типы упомянутого оборудования:

2D-сканер (самый распространённый тип);

контактный;

лазерный.

Контактные сканеры постепенно уходят в прошлое. Использовать их можно только в случае близкого подношения к штрих-коду. Это увеличивает временные сроки считывания графического изображения.

Лазерные сканеры весьма популярны. Их легко наводить на штрих-код. Нередко именно такие сканеры располагаются в терминалах самообслуживания в современных супермаркетах (ими успешно пользуются клиенты, не имея опыта работы с подобным оборудованием).

Применение сканера обуславливается желанием руководства к автоматизации, а также минимизации ошибок при учёте, отпуске товара.

Формирование чеков при помощи сканеров штрих-кодов

Сканер легко интегрируется в бухгалтерское программное обеспечение. Яркий пример – использование сканеров на кассах. Отпуская товар покупателю, кассир считывает штрих-коды, получая моментально полный комплекс информации о товаре:

актуальная цена;

действующие акции и т.д.

Информация формируется программным обеспечением в чек, рассчитывается общая стоимость набора товаров.

Используя сканер, компания одновременно отпускает товар и формирует учётную документацию. Означенный подход позволяет достигать высокой скорости обслуживания.

В видео рассказывается принцип работы сканера штрих-кодов: